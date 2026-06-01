Iniciativa sobre injerencia extranjera en elecciones genera debate

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La periodista Pamela Cerdeira consideró que la propuesta de reforma para invalidar elecciones en casos de presunta injerencia extranjera podría generar riesgos para la participación de organizaciones civiles y el ejercicio de la crítica pública en México.

En su análisis, Cerdeira recordó que la iniciativa fue planteada por Ricardo Monreal y busca establecer mecanismos para anular procesos electorales cuando se detecte intervención de actores extranjeros. Según expuso, la propuesta recibió el respaldo de la presidenta, quien argumentó que son los mexicanos quienes deben decidir sobre los asuntos electorales del país.

La polémica por la interpretación de la reforma

La periodista señaló que las principales críticas se centran en la amplitud con la que podría interpretarse el concepto de injerencia extranjera. En su opinión, esto abriría la puerta a cuestionamientos sobre qué tipo de actividades podrían considerarse una intervención indebida.

“Esto de inmediato fue criticado porque decían, bueno, pues eso puede quedar a la interpretación”, afirmó durante su comentario, al advertir que la medida podría derivar en controversias sobre la validez de los resultados electorales.

El ejemplo de Mexicanos Contra la Corrupción

Como parte de su análisis, Cerdeira mencionó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, agrupación dedicada a llevar a cabo investigaciones periodísticas sobre presuntos casos de corrupción en distintos gobiernos.

La periodista destacó que organizaciones de este tipo suelen operar con financiamiento proveniente del extranjero, una situación que, según explicó, podría convertirse en un argumento para cuestionar su participación en el debate público.

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