CNTE “toma de rehenes” a ciudadanos con bloqueos en CDMX

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Las protestas de la CNTE vuelven a encender el debate nacional.

Sergio Sarmiento cuestiona la postura del Gobierno federal frente a los bloqueos, actos de violencia y afectaciones a terceros derivados de las movilizaciones magisteriales. Aunque reconoce la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar la represión, advierte que permitir acciones fuera de la ley podría convertirse en una forma de extorsión política contra el Estado y los ciudadanos.

¿Dónde termina el derecho a manifestarse y dónde comienzan las afectaciones a millones de personas?

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