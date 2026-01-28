Masacres en México persisten pese a discurso oficial

GENERANDO AUDIO...

Las masacres en México no han desaparecido, a pesar de que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó públicamente que este tipo de hechos ya no ocurrían en el país, opina Sergio Sarmiento. Incluso, en 2020, el entonces mandatario se burló de un titular periodístico que hacía referencia a estas matanzas, lo que fue interpretado por muchos como una falta de sensibilidad ante la violencia.

La realidad, sin embargo, contradice ese discurso, según el analista. Hace apenas unos días se registró una masacre en Salamanca, donde un grupo de sicarios atacó a personas que permanecían en una cancha de futbol tras concluir un partido, dejando varias víctimas mortales.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.