Pensión llegará a más adultos mayores: Sheinbaum promete apoyo para 14 millones en 2026

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Claudia Sheinbaum prometió apoyo a más adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores busca llegar a más de 14 millones de beneficiarios al terminar el 2026, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria aseguró, además, que el programa está lejos de terminar y, contrario a ello, aumentará el monto que se entrega a los adultos mayores bimestralmente. Durante un evento público, destacó que el incremento será conforme a la inflación.

“Cuando termine el 2026, ¿saben cuántas adultas y adultos mayores van a recibir la pensión en México?, 14 millones de adultas y adultos mayores van a recibir 6 mil 400 pesos bimestrales. Y cada año va subiendo para que no se coma la inflación la Pensión de Adultas y Adultos Mayores”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum Pardo explicó que para el 2026 el presupuesto para los programas sociales, incluida la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es de un billón de pesos.

“Este año, 2026, los Programas de Bienestar tienen un presupuesto de un billón de pesos, un billón de pesos; un millón de millones de pesos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante un evento en febrero, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la pensión para adultos mayores como “lo mejor de los Programas de Bienestar”.

“Para nosotros la Pensión a Adultos Mayores es un asunto de justicia, es decirles a ustedes: los queremos, los reconocemos. Son quienes han sostenido a sus familias, a sus pueblos y a la patria. Por eso, la Pensión Adulto Mayor es lo mejor de los Programas de Bienestar”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Cuánto reciben los adultos mayores por la pensión del bienestar?

Las personas que son parte del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben, de manera bimestral, 6 mil 400 pesos.

Requisitos para tener la pensión bienestar

Autoridades establecieron los requisitos para que las personas puedan ser beneficiarias de la pensión del bienestar. La persona solicitante deberá presentar:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Teléfono de contacto celular y de casa

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