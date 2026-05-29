Pensión IMSS e ISSSTE junio 2026: qué hacer y cómo reclamar si no te cae el pago

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Existen varias formas de revisar o reclamar si no cae el pago de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en junio de este 2026.

Las pensiones de ambas instituciones tienen calendarios distintos. El IMSS suele pagar el primer día hábil de cada mes, mientras que el ISSSTE acostumbra depositar el último día hábil del mes anterior.

Por ello, el IMSS pagará la pensión el lunes 1 de junio, mientras que el ISSSTE depositará el viernes 29 de mayo, según los calendarios oficiales.

Si el dinero no aparece en tu cuenta bancaria, existen varios mecanismos para revisar tu estatus y reclamar el pago de tu pensión del IMSS o ISSSTE en junio.

¿Cómo revisar y reclamar el pago de tu pensión del IMSS en junio?

En el IMSS

Revisa tu cuenta bancaria

-Verifica tus movimientos recientes

-Confirma que sigue activa

-Que no haya cambio de banco o tarjeta

Consulta tus datos pensionarios en línea

-Datos pensionarios

-Estado del trámite

-Servicios relacionados

Solicita aclaración por mensualidad no pagada

-Inicia el trámite de “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o diferencias relativas a la pensión” en este enlace

O llama al IMSS

-Marca al 800 623 2323

-Elige la opción 3 “pensionados”

En el ISSSTE

Descarga tu comprobante de pago para revisar tus depósitos. Debes ingresar:

-Tipo de pensión

-Número de pensión

-Código de deudo

-Año y meses

Oficina Virtual. También puedes revisar tu estatus en este link, ingresando:

-Número de usuario

-Contraseña

También puedes recibir atención en:

-Línea telefónica: 55 5062 0555

-Correo: atencionciudadana@issste.gob.mx

Si no cae el pago, debes presentar una queja en el Buzón Virtual con los siguientes datos:

-CURP

-RFC

-Correo electrónico

-Teléfono fijo o móvil

Reclama en los siguientes números:

-55 4000 1000

-55 5062 0555

-800 400 1000

-800 400 2000

Importante: El ISSSTE puede demorar un plazo de 1 a 40 días hábiles en atender la aclaración.

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