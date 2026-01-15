Atención, adulto mayor: esto ocurre si no retiras tu pago en la fecha asignada

GENERANDO AUDIO...

Abuelitos reciben pensión de Bienestar en el banco Bienestar. Foto: Cuartoscuro

De manera bimestral, adultos mayores de Yucatán y el resto del país reciben la pensión del Bienestar por parte del Gobierno Federal. Cada que se acerca la fecha del depósito, la Secretaría de Bienestar publica el calendario oficial indicando cuándo podrán cobrar el apoyo, pero ¿qué pasa si no cobran el día que les corresponde? Unotv.com te da la respuesta.

¿Qué pasa si los adultos mayores de Yucatán no cobran su pensión el día que les toca?

En realidad, no pasa nada si el adulto mayor no retira el dinero de su pensión del Banco Bienestar, es lo que las autoridades han dado a conocer. Por lo que, de ser el deseo del beneficiario, puede mantener en el banco los más de 6 mil pesos que recibe de apoyo por parte del Gobierno federal.

¿Quién cobra la pensión próximamente?

El pago de la pensión correspondiente al primer bimestre del 2026 será, en los próximos días, para las personas cuyo primer apellido comience con la letra M, que se hará el viernes 16 de enero.

El calendario también marca las siguientes fechas:

Lunes 19, letra M

Martes 20, letras N, Ñ y O

Miércoles 21, letras P y Q

Jueves 22 y viernes 23, letra R

Requisitos para solicitar la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

De acuerdo con el sitio oficial, para poder solicitar una pensión del Bienestar se debe tener 65 años o más y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Teléfono de contacto celular y de casa

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.