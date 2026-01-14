Atención pensionados Ley 97: así les devuelve el Infonavit su dinero de la Subcuenta de Vivienda

GENERANDO AUDIO...

Durante su vida laboral, los trabajadores formales acumulan un ahorro en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit, formado por aportaciones patronales. Ese dinero sigue siendo del trabajador, pero la forma de recuperarlo, una vez pensionados, cambia según el régimen con el que se tramite el retiro ante el IMSS: Ley 73 o Ley 97.

Si estás por jubilarte o ya hiciste tu trámite, esta guía te ayuda a ubicar qué pasa con tu saldo y a quién debes solicitarlo, según tu caso.

Qué es el ahorro de Infonavit y cómo se acumula

Todo trabajador asalariado con seguridad social recibe una aportación del 5% de su salario mensual por parte del empleador. Ese monto va al Infonavit sin descuento directo en la nómina y se integra a la Subcuenta de Vivienda, a nombre del trabajador.

Ojo: se recomienda verificar que la empresa registre el salario real, porque con esa base se calculan las aportaciones. Este ahorro se puede reclamar en la etapa de jubilación o si el IMSS emite una negativa de pensión.

Diferencias clave: Ley 73 vs Ley 97 (para recuperar el dinero)

El punto central es cuándo empezaste a cotizar y con qué ley se procesa tu retiro:

Si te pensionas por Ley 73: Infonavit paga en una sola exhibición

Para quienes están en Ley 73, los recursos de la Subcuenta de Vivienda se entregan en un solo pago.

Para iniciar, necesitas la resolución de pensión o la negativa de pensión del IMSS.

Cómo hacer el trámite:

Presencial: en un Centro de Servicio Infonavit (CESI)

En línea: desde “Mi Cuenta Infonavit”

Requisitos digitales:

e.firma vigente del SAT

Cuenta bancaria a tu nombre con CLABE para el depósito total

No tener créditos vigentes ni trámites pendientes con el Instituto

Además, si empezaste a cotizar antes de julio de 1997, tus recursos pueden estar en tres periodos:

Fondo de Ahorro 1972–1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997 (a partir de julio de 1997)

Si eres Ley 97: qué dinero te devuelve Infonavit y qué dinero se va a la Afore

En el régimen de Ley 97, el manejo del ahorro cambia:

Subcuentas 1992 y 1997: se transfieren automáticamente a tu Afore

Si estás en Ley 97, el saldo acumulado en las subcuentas de vivienda 1992 y 1997 se transfiere de manera automática a tu Afore. Ese dinero se suma al monto total con el que se calcula tu pensión.

Fondo 1972–1992: ese sí debes pedirlo a Infonavit

Si todavía tienes recursos en el Fondo de Ahorro 1972–1992, esos no van en automático: debes solicitarlos directamente al Infonavit mediante el trámite de devolución, ya sea en línea o presencial.

Si cotizaste después del 1 de julio de 1997: el trámite se gestiona con tu Afore

Para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, el ahorro está en la Subcuenta de Vivienda 1997. Cuando te retiras, el total acumulado (incluidos rendimientos) se transfiere a la Afore tras la resolución o negativa de pensión del IMSS, y la solicitud se gestiona ante la administradora.

Si el titular falleció: qué deben hacer los beneficiarios

Los beneficiarios legales pueden solicitar la entrega de los fondos de la Subcuenta de Vivienda. El procedimiento indica:

Agendar cita en el portal del Infonavit

Ir a la sección “mi ahorro”

Elegir “retiro de mi ahorro”

Acudir a realizar la gestión

Canales de atención y aviso importante

El Infonavit reitera que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Para más información, puedes:

Acudir a Centros de Servicio

Llamar a Infonatel: 800 008 3900

