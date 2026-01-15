Pensión Hombres Bienestar: requisitos y monto para hombres de 60 a 64 años

GENERANDO AUDIO...

El programa Pensión Hombres Bienestar es un apoyo económico que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a hombres de 60 a 64 años que residan en la Ciudad de México.

Este apoyo forma parte de la política social del Gobierno capitalino, que busca garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

¿Cuál es el monto que otorga el programa?

El programa ofrece apoyo económico a hombres de 60 a 64 años, entregando 3 mil pesos bimestrales, lo cual es equivalente a 18,000 pesos anuales.

¿Qué requisitos necesitas?

Para poder registrarse al programa las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa 63 años cumplidos y no más de 64 años y 10 meses.

Manifestar interés en recibir el apoyo del programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años”

Documentos que debes presentar

Para registrarse, es necesario entregar toda la documentación completa. Los originales sólo se usarán para verificar autenticidad.

Identificación oficial con fotografía

Puede ser:

Credencial para votar

IMSS, ISSSTE o Inapam

Cédula profesional

Cartilla militar

Licencia de conducir

Cualquier documento emitido por autoridad competente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y pueden ser los siguientes:

Recibo de agua, luz, predial, teléfono o gas

Contrato de arrendamiento

Constancia de residencia expedida por la Alcaldía

Acta de nacimiento (sólo si en la identificación no se ve la fecha de nacimiento).

CURP (si no aparece visible en la identificación).

Solicitud de ingreso proporcionada por SEBIEN.

