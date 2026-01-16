Consulta las últimas fechas de Pensiones Bienestar 2026 de 0 a 65 años

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 16 de enero continúan los depósitos de la Pensión Bienestar y otros apoyos sociales del Gobierno de México, correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026. Los pagos iniciaron a principios de mes y concluyen el miércoles 28 de enero, de acuerdo con el calendario oficial.

Los depósitos se realizan de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido, directamente en las cuentas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Reciben pago las personas inscritas en la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras, que abarcan beneficiarios desde los 0 hasta los 65 años y más.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar en enero 2026

Estas son las últimas fechas para cobrar:

M: viernes 16 y lunes 19

viernes 16 y lunes 19 N, Ñ, O: martes 20

martes 20 P, Q: miércoles 21

miércoles 21 R: jueves 22 y viernes 23

jueves 22 y viernes 23 S: lunes 26

lunes 26 T, U, V: martes 27

martes 27 W, X, Y, Z: miércoles 28

Las autoridades recomiendan no acudir antes de la fecha asignada y revisar el saldo desde cajeros del Banco del Bienestar.

Montos que se entregan en 2026

Durante este año, los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Adultos Mayores (65 años y más): 6 mil 400 pesos bimestrales

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales por menor

Más de 18 millones de beneficiarios

En este primer bimestre de 2026, más de 18 millones de personas recibirán su pensión o apoyo, con una inversión social superior a 99 mil 345 millones de pesos, informó el Gobierno federal.

Las autoridades reiteraron que los Programas para el Bienestar son públicos, no están vinculados a partidos políticos y su uso con fines distintos al desarrollo social está prohibido.

