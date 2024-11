¿Cuánto te cuesta retirar tu pensión o beca del Bienestar del cajero de otro banco?

Sí puedes sacar tu pensión o beca en cajeros de otros bancos. Foto: Shutterstock

Seguramente algo que te incomoda de recibir tu pensión de adultos mayores, o la beca para estudiantes, es el tener que pasar algún rato en la fila para pasar al cajero. Una opción es hacer tu retiro en alguna sucursal de otro banco, aunque esto significa un cargo.

En Unotv.com te decimos cuánto te cuesta.

Y es que además del tiempo de exposición al sol y al aire, no solo podría acabarse el dinero antes de que llegue tu turno, sino que también te arriesgas a otros factores como la delincuencia.

¿Cuánto me cuesta retirar mi pensión o beca en un banco privado?

Cada bimestre el Gobierno de México te deposita lo correspondiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en la tarjeta del Banco del Bienestar que te dieron con ese propósito. Igual ocurre con pensiones como la Benito Juárez y, el próximo año, la Rita Cetina.

Sin embargo, tu tarjeta no sólo la puedes utilizar para sacar dinero en las sucursales del Banco del Bienestar, sino que también puedes hacer retiros en otros comercios, como supermercados, así como en cajeros automáticos de bancos privados.

Eso sí, aunque te cobrarán comisión por retirar en un cajero automático de Red, la ventaja es que, si tienes cuenta en otro banco, no tendrás que trasladarte a otra sucursal para hacer el retiro, además de que no tendrás que hacer fila, o al menos no una tan larga.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Si acostumbras retirar por completo lo del bimestre de tu pensión o beca del Bienestar, te conviene, pues esto es lo que te cobrarían en otros bancos. Ahí también puedes checar tu saldo:

Afirme : 30 pesos (saldo, 11 pesos)

BanBajío: 20 pesos (saldo, 7 pesos)

Banco Autofin: 20 pesos (saldo, 10 pesos)

Banco Azteca: 30 pesos (saldo, 10 pesos)

BanCoppel: 25 pesos (saldo, 10 pesos)

Banjército: 16 pesos (saldo, 6 pesos)

Banorte: 27 pesos (saldo, 10 pesos)

Banregio: 25 pesos (saldo, 7 pesos)

Bansí: 35 pesos (saldo, 9 pesos)

BBVA: 33 pesos (saldo, 12 pesos)

CIBANCO: 25 pesos (saldo, 6.5 pesos)

Citibanamex: 26.5 pesos (saldo, 10 pesos)

HSBC: 30.9 pesos (saldo, 11.75 pesos)

Inbursa: 19 pesos (saldo, 6 pesos)

Mifel: 23 pesos (saldo, 10 pesos)

Multiva: 30 pesos (saldo, 10 pesos)

Santander: 30 pesos (saldo, 12 pesos)

Scotiabank: 30 pesos (saldo, 10 pesos)

Aunque en algunos casos es el monto total, algunos bancos agregan aparte el IVA (Impuesto al Valor Agregado), por lo que te podría salir algunos pesos más caro. Además, contempla también que en cajeros como aquellos en zonas turísticas o instalados al interior de farmacias y otros establecimientos pueden cobrarte más debido a su ubicación.

Como dato, podría ocurrir que al ir a retirar a un cajero te aparezca alguna cantidad menor a la que tienes en realidad, lo que el Banco del Bienestar refiere que se trata sólo de lo que tienes disponible para retiro, no tu acumulado total. Para saber tu saldo real, recomienda llamar al 800 900 2000, opción 1, y los cuatro dígitos de tu año de nacimiento.

En tanto que, así como puedes comprar con tu tarjeta del Banco del Bienestar en todos los establecimientos donde acepten los plásticos de MasterCard, puedes hacer retiros en la caja de cobro al comprar en algunos supermercados, sólo tienes que preguntar antes de pagar.