Estado de México entregará 2 mil 500 pesos de apoyo a estas beneficiarias

Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar 2026 aún no anuncia la fecha oficial de depósito correspondiente al primer bimestre enero-febrero en el Estado de México. El calendario de pagos será publicado en sus canales oficiales, por lo que las beneficiarias deben mantenerse atentas.

Este apoyo entrega 2 mil 500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 62 años que viven en condición de pobreza y no cuentan con acceso a seguridad social.

¿Quiénes cobran 2 mil 500 pesos de Mujeres con Bienestar?

El programa está dirigido a mujeres que habitan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México y que cumplan con los criterios establecidos en las reglas de operación.

Las beneficiarias de la convocatoria 2024 podrán continuar recibiendo el apoyo en 2026, siempre que cumplan con el mecanismo de permanencia aprobado por el Comité y exista disponibilidad presupuestal.

Además del depósito económico, el programa contempla servicios enfocados en el bienestar integral.

Requisitos para Mujeres con Bienestar 2026

Las solicitantes deben presentar original y copia de:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE o constancia domiciliaria reciente)

CURP actualizada (no mayor a 30 días)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Formato Único de Bienestar debidamente llenado

También pueden solicitarse documentos adicionales que determine el Comité. Los detalles se pueden consultar en este sitio: https://mujeresconbienestar.gob.mx/

Calendario de pagos Mujeres con Bienestar 2026

Hasta ahora, no se ha publicado el calendario oficial de depósitos para 2026. Las autoridades recomiendan consultar únicamente medios institucionales para evitar fraudes o información falsa.

El programa continuará conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal vigente. Las fechas de depósito de Mujeres con Bienestar 2026 serán anunciadas oficialmente en los próximos días.

