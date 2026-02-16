Pensiones Bienestar: hoy inicia registro para apellidos A, B y C
La Secretaría de Bienestar abrió el registro para la pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. Este lunes 16 de febrero, toca el turno a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B y C.
El Gobierno de México informó que el registro se realizará de este lunes 16 al domingo 22 de febrero.
Fechas del registro para pensión Bienestar febrero 2026
El registro se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación de los módulos puede consultarse en el sitio oficial gob.mx/bienestar.
El calendario se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno:
- Lunes 16 de febrero: A, B, C
- Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
- Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
- Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 21 de febrero: Todas las letras
- Domingo 22 de febrero: Todas las letras
En caso de que la persona interesada no pueda acudir de manera presencial, puede solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial o llamando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.
Requisitos para registro pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar
Para completar el trámite, se deben presentar documentos en original y copia. Los requisitos son:
- Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
- CURP de reciente impresión
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
Las autoridades indicaron que la documentación será revisada en los módulos durante el proceso de inscripción.
Entrega de tarjetas Bienestar a registrados en diciembre
Del 10 al 14 de febrero se realizará la entrega de tarjetas Bienestar a personas que se registraron en diciembre.
Cada beneficiario recibirá un mensaje SMS en el número proporcionado durante el registro. El mensaje incluirá la fecha, hora y sede asignada para recoger la tarjeta.
Montos de pensión Bienestar 2026
Para este año, el monto de las pensiones quedó establecido de la siguiente manera:
- Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales
- Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales
Ambos apoyos se depositan de manera directa en la tarjeta Bienestar una vez concluido el proceso de registro y validación.
Los pagos se realizan de forma bimestral y forman parte de los programas sociales federales vigentes en 2026.
