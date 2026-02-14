Atención médica a domicilio: así operará Salud Casa por Casa en 2026
El programa Salud Casa por Casa 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), llevará atención médica gratuita directamente a los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente que ya reciben la Pensión para el Bienestar. Acá se definen cómo se realizarán las visitas domiciliarias, qué tipo de atención se brindará, cuáles son los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, así como las causas por las que el servicio puede suspenderse o darse de baja.
¿Qué es el programa Salud Casa por Casa?
Salud Casa por Casa es una estrategia del Gobierno de México que busca acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, evitando traslados innecesarios y detectando a tiempo enfermedades o riesgos médicos.
El programa se basa en visitas periódicas al domicilio, donde personal médico capacitado realiza revisiones generales, seguimiento clínico y acciones preventivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y con discapacidad.
¿Qué tipo de atención ofrece en 2026?
Las reglas de operación establecen que la atención será integral y personalizada, e incluye:
- Consultas médicas de primer nivel
- Visitas domiciliarias periódicas
- Diagnóstico integral del estado de salud
- Elaboración de un plan de atención individual
- Seguimiento médico continuo
- Apoyos para traslados o ayudas técnicas, cuando sea necesario
¿Quiénes pueden recibir este servicio?
El programa está dirigido exclusivamente a:
- Personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar
- Personas con discapacidad permanente inscritas en el mismo padrón
La selección se realiza de manera automática con base en los registros oficiales, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.
Así funcionan las visitas médicas a domicilio
La atención inicia con una primera visita médica, en la que se recopila información sobre la salud, condiciones de vida, medicamentos, entorno familiar y también hábitos cotidianos.
Así, con estos datos, el personal médico diseña un plan de atención personalizado, que permite dar seguimiento periódico y detectar cualquier cambio en la salud de la persona beneficiaria.
Derechos de las personas beneficiarias
Quienes reciben este servicio tienen derecho a:
- Atención médica gratuita, digna y sin discriminación
- Información clara y oportuna
- Protección de sus datos personales
- Trámites sin intermediario
- Participar en mecanismos de contraloría social
- Rechazar el servicio sin perder otros apoyos sociales
Obligaciones clave
También deben cumplir con algunas responsabilidades básicas:
- Proporcionar información veraz
- Mantener actualizados sus datos personales
- Permitir el acceso del personal médico al domicilio
- Resguardar su documentación
¿Cuándo pueden suspender el servicio?
El DOF establece que la atención puede suspenderse temporalmente cuando no se localiza a la persona beneficiaria después de tres visitas domiciliarias consecutivas, realizadas en días y horarios distintos.
¿En qué casos se da la baja definitiva?
La baja permanente del programa solo se aplica en caso de:
- Fallecimiento de la persona beneficiaria
¿Se puede solicitar la reactivación?
Sí. En caso de baja voluntaria, la persona puede solicitar su reincorporación en cualquier momento.
El trámite tiene un plazo máximo de dos meses, tras la validación de la documentación.
