Atención médica a domicilio: así operará Salud Casa por Casa en 2026

El programa Salud Casa por Casa 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), llevará atención médica gratuita directamente a los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente que ya reciben la Pensión para el Bienestar. Acá se definen cómo se realizarán las visitas domiciliarias, qué tipo de atención se brindará, cuáles son los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, así como las causas por las que el servicio puede suspenderse o darse de baja.

¿Qué es el programa Salud Casa por Casa?

Salud Casa por Casa es una estrategia del Gobierno de México que busca acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, evitando traslados innecesarios y detectando a tiempo enfermedades o riesgos médicos.

El programa se basa en visitas periódicas al domicilio, donde personal médico capacitado realiza revisiones generales, seguimiento clínico y acciones preventivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y con discapacidad.

¿Qué tipo de atención ofrece en 2026?

Las reglas de operación establecen que la atención será integral y personalizada, e incluye:

Consultas médicas de primer nivel

Visitas domiciliarias periódicas

Diagnóstico integral del estado de salud

Elaboración de un plan de atención individual

Seguimiento médico continuo

Apoyos para traslados o ayudas técnicas, cuando sea necesario

¿Quiénes pueden recibir este servicio?

El programa está dirigido exclusivamente a:

Personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar

que reciben la Pensión para el Bienestar Personas con discapacidad permanente inscritas en el mismo padrón

La selección se realiza de manera automática con base en los registros oficiales, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.

Así funcionan las visitas médicas a domicilio

La atención inicia con una primera visita médica, en la que se recopila información sobre la salud, condiciones de vida, medicamentos, entorno familiar y también hábitos cotidianos.

Así, con estos datos, el personal médico diseña un plan de atención personalizado, que permite dar seguimiento periódico y detectar cualquier cambio en la salud de la persona beneficiaria.

Derechos de las personas beneficiarias

Quienes reciben este servicio tienen derecho a:

Atención médica gratuita, digna y sin discriminación

Información clara y oportuna

Protección de sus datos personales

Trámites sin intermediario

Participar en mecanismos de contraloría social

Rechazar el servicio sin perder otros apoyos sociales

Obligaciones clave

También deben cumplir con algunas responsabilidades básicas:

Proporcionar información veraz

Mantener actualizados sus datos personales

Permitir el acceso del personal médico al domicilio

Resguardar su documentación

¿Cuándo pueden suspender el servicio?

El DOF establece que la atención puede suspenderse temporalmente cuando no se localiza a la persona beneficiaria después de tres visitas domiciliarias consecutivas, realizadas en días y horarios distintos.

¿En qué casos se da la baja definitiva?

La baja permanente del programa solo se aplica en caso de:

Fallecimiento de la persona beneficiaria

¿Se puede solicitar la reactivación?

Sí. En caso de baja voluntaria, la persona puede solicitar su reincorporación en cualquier momento.

El trámite tiene un plazo máximo de dos meses, tras la validación de la documentación.

