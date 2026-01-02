GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty images.

Las Pensiones del Bienestar tendrán un aumento en 2026, confirmó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del 5 de diciembre de 2025. El incremento ya está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, como mínimo, será conforme a la inflación.

Montiel Reyes señaló que el aumento anual a las pensiones está garantizado por la Constitución y recordó que el monto de los apoyos ha crecido de manera constante en los últimos años. “Todos los años ha aumentado el monto individual, el monto bimestral, y así sucederá. Ya está aprobado en el presupuesto”, afirmó.

Pensiones Bienestar aumentarán al menos conforme a la inflación

La titular de Bienestar explicó que el incremento será, como mínimo, equivalente a la inflación. De acuerdo con el Banco de México, se estima que la inflación para este año cierre en 3.0%, lo que sirve como referencia para calcular el ajuste de los apoyos sociales en 2026.

Aunque los montos finales aún no han sido confirmados oficialmente por el Gobierno federal, con ese porcentaje los apoyos quedarían de la siguiente manera:

Pensión de Adultos Mayores: de 6,200 a 6,386 pesos

de a Pensión Mujeres Bienestar: de 3,000 a 3,090 pesos

de a Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: de 3,200 a 3,296 pesos

de a Apoyo a Madres Trabajadoras (por hijo): de 1,650 a 1,699.50 pesos

de a Sembrando Vida: de 6,450 a 6,643.50 pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá aumento mayor

En el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el incremento será distinto, ya que el apoyo mensual está ligado al salario mínimo. Actualmente, los beneficiarios reciben 8,480 pesos al mes.

Con la actualización del salario mínimo y el ajuste por inflación, el apoyo podría subir hasta 9,937.02 pesos mensuales en 2026, aunque este monto aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Ariadna Montiel subrayó que será la presidenta Claudia Sheinbaum quien anuncie en su momento los montos definitivos. Mientras tanto, el compromiso oficial es que ninguna pensión del Bienestar pierda poder adquisitivo.

