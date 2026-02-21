Cierra este fin de semana registro en pensiones del Bienestar 2026: revisa los apoyos

GENERANDO AUDIO...

Este fin de semana, 21 y 22 de febrero, se cierra el registro de las pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres de más de 60 años. La Secretaría de Bienestar recuerda que es la última oportunidad para solicitar estos apoyos focalizados en este mes.

Quienes no completen su inscripción antes de este domingo podrían perder la oportunidad de recibir beneficios que van desde 3 mil 100 hasta 6 mil 400 pesos.

Pensiones Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años: fechas finales

Las inscripciones se realizan en módulos del Bienestar siguiendo un orden alfabético, con cierre este fin de semana para todas las letras:

Adultos Mayores (65+): 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Mujeres Bienestar 60-64 años: 3 mil 100 pesos bimestrales

Registro presencial: del 16 al 22 de febrero, con atención especial sábado 21 y domingo 22 para todas las letras. Se recomienda consultar módulos cercanos y requisitos antes de acudir.

Programas que siguen con registro activo

Aunque las Pensiones Bienestar cierran registro este fin de semana, otros programas del Gobierno continúan con inscripción abierta:

Beca Benito Juárez 2026: para estudiantes de preparatoria o bachillerato público. Registro en línea hasta el 27 de febrero. Apoyo: mil 900 pesos bimestrales .

para estudiantes de preparatoria o bachillerato público. Registro hasta el 27 de febrero. Apoyo: . Boxeando por la Paz 2026: para jóvenes boxeadores profesionales, con 9 mil 582 pesos mensuales y seguro del IMSS . Registro en línea hasta 28 de febrero .

para jóvenes boxeadores profesionales, con . Registro en línea hasta . Vivienda Bienestar de Conavi 2026: pre-registro en línea para recibir hasta 600 mil pesos. Posteriormente, se debe acudir a módulo presencial.

Estos programas mantienen sus propios plazos y requisitos, por lo que aún hay oportunidad de inscribirse.

Consejo final: no pierdas tu oportunidad

Este fin de semana es clave para quienes buscan la Pensión Bienestar: revisa requisitos, fechas y módulos, y regístrate a tiempo para recibir los apoyos de 3 mil 100 o 6 mil 400 pesos bimestrales.

