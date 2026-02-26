Endurecen controles a quienes manejan tu ahorro para el retiro

GENERANDO AUDIO...

Foto: UnoTV

Ahora los asesores y promotores que atienden tu cuenta Afore estarán sujetos a reglas más estrictas, de acuerdo con lo publicado este miércoles 25 de febrero en el Diario oficial de la Federación. Para mejorar la atención y proteger el ahorro de los trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) actualizará la normativa con el fin de reforzar la supervisión, mejorar los procesos de certificación y fortalecer los controles

¿Qué cambia?

Las nuevas disposiciones ajustan la forma en que se certifica, registra y supervisa a los agentes promotores y asesores previsionales, es decir, quienes realizan trámites, brindan orientación y gestionan servicios relacionados con las cuentas individuales.

Entre los principales cambios se hallan:

Certificaciones y recertificaciones con reglas más claras

Mayor control de identidad y validación de la CURP

Registro con vigencia definida

Supervisión continua de las actividades

Registro con vigencia de tres años

El registro de los agentes promotores tendrá una vigencia de tres años y deberá renovarse mediante exámenes, cursos de actualización o programas de profesionalización. Si no cumplen con este proceso, su registro será dado de baja.

Cursos y evaluaciones con mayor control

Las instituciones educativas podrán impartir cursos de certificación, pero bajo supervisión de la autoridad, con contenidos homologados, evaluaciones estandarizadas y procesos de validación digital.

Para aprobar, los participantes deberán obtener al menos 80% de calificación.

Validación de identidad y control digital

Los agentes deberán contar con CURP certificada y validada ante el RENAPO, además de estar registrados en una base de datos nacional, lo que permitirá verificar su identidad y estatus de forma automática.

Sanciones y supervisión permanente

Las nuevas reglas establecen mecanismos más claros para sancionar irregularidades, como documentación falsa o incumplimiento de los procesos de certificación. Las Afores también deberán presentar planes anuales de capacidad operativa, lo que permitirá mejorar la supervisión del servicio.

¿Cuándo entran en vigor?

Las disposiciones entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, en mayo de 2026, salvo el plan anual de agentes, que aplicará al día hábil siguiente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.