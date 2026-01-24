Pensión IMSS de febrero 2026: conoce cómo y cuándo se entregará

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Las personas que reciben pensión del IMSS en México deberán tomar en cuenta un cambio en la fecha de depósito para febrero de 2026. El pago no se realizará el lunes 2 de febrero, debido a la suspensión de actividades por el feriado del 5 de febrero, que conmemora el Día de la Constitución.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirma que la transferencia se mantendrá garantizada y que los montos correspondientes no sufrirán modificaciones. La medida busca asegurar que los pagos se realicen cuando los bancos estén operando normalmente, sin afectar los derechos de las personas pensionadas.

Fecha de pago de la pensión IMSS en febrero 2026

El depósito se realizará el martes 3 de febrero, ya que:

El domingo 1 de febrero no es hábil para los bancos.

no es hábil para los bancos. El lunes 2 de febrero es feriado por la celebración del aniversario de la Constitución de 1917.

No se requiere trámite adicional por parte de los beneficiarios. El monto depositado será el mismo que corresponde según la resolución de pensión, sin descuentos ni retenciones.

Quiénes recibirán el ajuste en la fecha

Este cambio aplica a todas las personas pensionadas del IMSS, incluyendo:

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por vejez, invalidez o riesgos de trabajo

Asignaciones familiares o ayudas asistenciales

El instituto asegura que los derechos y beneficios permanecen intactos y que la periodicidad mensual del pago continuará con normalidad, así como el acceso a servicios médicos y prestaciones relacionadas.

Recomendaciones del IMSS ante retrasos

