Todo sobre la pensión para personas adultas de 57 a 59 años en CDMX

Sumaban 79 mil apoyos en 2025. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene una pensión que entrega 2 mil pesos bimestrales a adultos de 57 a 59 años. Aquí te contamos todos los detalles.

El programa Ingreso Ciudadano Universal es uno de los siete apoyos de la administración capitalina, enfocado a hombres y mujeres por igual.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), cada persona recibe un monto bimestral de 2 mil pesos. Equivale a 12 mil pesos al año.

Para este 2026, el gobierno capitalino no ha publicado la convocatoria de inscripción. Por ello, se recomienda a la ciudadanía que esté atenta en la página de Sebien.

Estos son los requisitos para acceder a la pensión para adultos de 57 a 59 años en CDMX:

Tener entre 57 y 59 años y diez meses cumplidos al momento de la inscripción

Vivir de forma permanente en la CDMX

No tener otros apoyos gubernamentales al momento del registro

Realizar la solicitud de incorporación de forma directa ante las autoridades

¿Qué documentos necesitas para este apoyo?

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento (solo si la fecha no es visible en la identificación oficial)

CURP (si no es visible en identificación oficial)

Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses

El 7 de julio del 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que sumaban 71 mil personas beneficiadas con este programa. Para el 30 de septiembre del 2025, entregó 8 mil nuevos apoyos, por lo que entregaron un total de 79 mil apoyos en ese año.

