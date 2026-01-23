Requisitos para la pensión a adultos de 57 a 59 años en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Ciudad de México (CDMX) tiene una pensión especial para adultos de entre 57 y 59 años. Aquí te explicamos todos los detalles.

Se trata del programa Ingreso Ciudadano Universal. Forma parte de los 31 programas sociales que operarán en este 2026 por parte de las alcaldías y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

De acuerdo con Sebien, cada adulto -hombre o mujer- recibe un monto de 12 mil pesos como parte de su pensión durante todo un año en CDMX, mismo que se divide en pagos bimestrales de 2 mil pesos.

Convocatoria para el 2026

Hasta este 22 de enero, Sebien no ha dado a conocer la convocatoria para dar este programa en 2026. El gobierno capitalino publicará la convocatoria en la Gaceta Oficial.

De igual forma, el portal de Sistema de Información para el Bienestar informa sobre los programas sociales que están vigentes.

En sus lineamientos, Sebien destaca que dan preferencia a las personas que viven en las zonas de bajo o muy bajo desarrollo. También priorizan a los hombres y mujeres que están en lista de espera desde el 2024.

Además, cuando inicie el programa, incorporarán primero a las personas que tengan 59 años, debido a que, por su edad, están en riesgo de no cumplir con los requisitos. Es importante subrayar que el apoyo deja de darse en cuanto la persona cumple 60 años.

Requisitos para la pensión para adultos de 57 a 59 años en CDMX

Tener entre 57 y 59 años y 10 meses cumplidos al momento de la inscripción

Vivir de forma permanente en la CDMX

No tener otros apoyos gubernamentales al momento del registro

Realizar la solicitud de incorporación de forma directa ante las autoridades

¿Qué documentos necesitas para este apoyo?

Identificación oficial vigente con fotografía

Acta de nacimiento (solo si la fecha no es visible en la identificación oficial)

CURP (si no es visible en identificación oficial)

Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses

Objetivos del Ingreso Ciudadano Universal

De acuerdo con sus reglas de operación, el Ingreso Ciudadano Universal tiene por objetivo establecer un “mecanismo de protección social” que garantice un ingreso familiar mínimo ante la incertidumbre laboral.

También, busca disminuir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres de entre 57 y 59 años de edad. Asimismo, otorga “un piso mínimo de bienestar y consumo para los hogares de la Ciudad de México”.

¿Cuántos apoyos han dado?

Para el 2025, el gobierno capitalino autorizó que el programa tuviera un presupuesto de 853 millones 44 mil 194 pesos. La Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, indicó en julio de este 2025 que sumaban 71 mil personas beneficiadas

Para el 30 de septiembre del 2025, el Gobierno de CDMX entregó 8 mil nuevos apoyos, por lo que dieron un total de 79 mil pensiones a personas de 57 a 59 años durante este 2025.

