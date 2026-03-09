Si tienes pensión del Bienestar, y tu apellido inicia con G, este lunes te llegará el pago del bimestre marzo-abril

GENERANDO AUDIO...

Si tu primer apellido empieza con la letra G, y eres beneficiario de algún apoyo del Bienestar, este lunes recibirás el pago correspondiente al bimestre de marzo y abril, según anunció la dependencia federal.

Como cada periodo, lo correspondiente a tu pensión te llegará directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar que te asignaron cuando te diste de alta por primera vez para dicho programa.

¿Quién recibirá la pensión del Bienestar este lunes?

Según presentó a principios de marzo la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, este lunes 9 de marzo se dispersará la pensión para aquellos beneficiarios cuyo primer apellido empieza con la letra G.

Mientras que este día no será el único, ya que, en caso de no caerte el lunes, podría ser el martes, ya que ambas fechas están reservadas para la G.

Además, si eres beneficiario del programa Sembrando Vida, el apoyo te caerá el 10 de marzo.

Ahora que la entrega de recursos para el bimestre de marzo y abril aplica para las siguientes pensiones y montos:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6 mil 400 pesos

: 6 mil 400 pesos Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos

: 3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos

: 3 mil 100 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 650 pesos (mayoría de beneficiarios)

Recuerda también que no tendrás que hacer nada ni ir a ningún lugar para recibir tu apoyo, pues te llegará directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, que podrás utilizar en cualquier establecimiento que reciba débito, o hacer un retiro de efecto en una sucursal de dicha institución, o de cualquier otro banco, aunque en éstos podrías tener que pagar una comisión.

Toda vez que esta semana recibirán su pensión los beneficiarios cuyo apellido inicie con las siguientes letras:

Miércoles 11: H, I, J, K

Jueves 12: L

Viernes 13 y martes 17: M

