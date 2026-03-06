¡Atención, jubilados! IMSS confirma fecha del pago de la pensión de abril

GENERANDO AUDIO...

Con el tercer pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depositado a los jubilados el pasado 2 de marzo, algunos beneficiarios ya se preguntan cuándo se realizará el cuarto pago, correspondiente al mes de abril.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS del mes de abril?

El calendario oficial del IMSS establece que el pago correspondiente al mes de abril 2026 será depositado el miércoles 1 de abril.

El IMSS, a diferencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realiza los depósitos el primer día hábil de cada mes. En esta ocasión, el pago se realizará sin retrasos, ya que no coincide con fin de semana ni con día festivo.

Es importante señalar que la dispersión de recursos es depositada de forma directa en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado, por lo que no es necesario acudir a ventanillas para recibir el recurso. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en cajeros automáticos o en sucursales bancarias, dependiendo de la modalidad que tengan registrada ante el instituto.

Calendario 2026 del IMSS

Las fechas de pago de la pensión IMSS para el resto de 2026 son las siguientes:

Abril : miércoles 1

: miércoles 1 Mayo : lunes 4

: lunes 4 Junio : lunes 1

: lunes 1 Julio : miércoles 1

: miércoles 1 Agosto : lunes 3

: lunes 3 Septiembre : martes 1

: martes 1 Octubre : jueves 1

: jueves 1 Noviembre : lunes 2

: lunes 2 Diciembre: martes 1

Este calendario permite anticipar gastos importantes durante el año y evita incertidumbre sobre los días de depósito.

¿Qué hacer si no cae el depósito de la pensión IMSS?

Si el pago no se refleja en la fecha indicada, el IMSS recomienda:

Verificar primero con la institución bancaria.

Comunicarse al 800 623 2323, opción Pensionados.

Acudir a la subdelegación correspondiente con identificación oficial y número de seguridad social.

