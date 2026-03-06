Todo sobre la pensión mínima garantizada del IMSS para Ley 97; qué es y cómo tenerla

GENERANDO AUDIO...

Pensión Mínima Garantizada del IMSS podría aumentar en 2026. Foto: Cuartocuro

La pensión mínima garantizada es un ingreso económico que el Gobierno Federal asegura a trabajadores afiliados al IMSS cuando su salario acumulado en la Afore es menor a lo establecido.

De acuerdo con el IMSS, se trata de una pensión garantizada para quienes cumplen las condiciones para pensionarse por cesantía en edad avanzada o vejez, pero que no tuvieron aportaciones suficientes.

“El Estado garantizará a los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley una pensión mínima garantizada”, indica el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.

La pensión mínima garantizada solo aplica para jubilados del IMSS que entran bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1997, conocida como Ley 97.

Antes de la reforma del 2020, la pensión mínima correspondía al salario mínimo vigente. En cambio, ahora, esta pensión se calcula con base en los siguientes parámetros:

Edad del trabajador al pensionarse

Semanas cotizadas

Salario base de cotización

Actualización anual con la inflación

Requisitos para acceder a la pensión mínima garantizada del IMSS

Comenzar a cotizar a partir de julio de 1997, bajo el esquema de la Ley 97

Estar pensionado por cesantía de edad avanzada (a partir de los 60 años) o por vejez (65 años)

Tener una cuenta individual administrada por una Afore, donde se acumulen las aportaciones del trabajador, patrón y gobierno.

Cumplir con las semanas cotizadas, determinadas en el año correspondiente

Sobre esto último, el número de semanas cotizadas ante el IMSS cambia cada año. En la reforma del 2020, se disminuyó la cantidad de semanas, eliminando el requisito de mil 250 semanas. Para el 2021, se fijó un requisito de 750 semanas mínimas, mismo que incrementa anualmente.

En cambio, durante este este 2026, el requisito es de 875 semanas cotizadas para jubilarse. La meta es que el mínimo sea de mil semanas cotizadas para el 2031.

