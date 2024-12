Tarjeta Rosa en Guanajuato: ¿cuándo es el último día para registrarse al programa?

La Tarjeta Rosa en Guanajuato es un programa que busca apoyar a las mujeres del estado con beneficios económicos, servicios sociales y acceso a recursos en diversas áreas clave.

Cabe recordar que este beneficio forma parte de la estrategia ALIADAS, presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Fue a finales de noviembre cuando arrancó el registro, que está dirigido a madres guanajuatenses de entre 25 a 45 años.

Con la Tarjeta Rosa en Guanajuato, las beneficiarias recibirán un apoyo bimestral de mil pesos, que representa un monto anual de 6 mil pesos.

Cabe mencionar que será un programa progresivo, que se irá ampliando con el tiempo, para llegar a más mujeres.

El prerregistro para la Tarjeta Rosa en Guanajuato es gratis y la fecha límite para llevarlo a cabo es hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.

Para solicitar el apoyo es necesario contar con una credencial de elector (INE), con domicilio en Guanajuato y acceder al portal oficial www.somosaliadas.com o descargar la aplicación y seguir estos pasos:

⚠️ ¡ATENCIÓN! No dejes que te engañen. El Registro de la Tarjeta Rosa es completamente GRATIS y debes hacerlo directamente en https://t.co/xKmYtAFIZs



Hasta el 31 de diciembre

Evita caer en fraudes, NO compartas tu información personal con sitios no oficiales.#GobiernoDeLaGente pic.twitter.com/7fXIdkUMUE