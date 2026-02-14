Así lograron los vehículos eléctricos mejorar como nunca el aire de Beijing

GENERANDO AUDIO...

Aire de Beijing mejoró con vehículos eléctricos. Foto: Xinhua

Beijing alcanzó en 2025 la mejor calidad del aire desde que existen registros, un avance impulsado principalmente por la rápida adopción de vehículos de nueva energía y el fortalecimiento del uso de energía limpia, de acuerdo con el informe anual de trabajo del Gobierno municipal.

El documento fue presentado este domingo por el alcalde de la capital china, Yin Yong, durante la sesión anual de la Asamblea Popular Municipal de Beijing, donde destacó los avances ambientales logrados en la ciudad a lo largo del último año.

Más vehículos eléctricos, menos contaminación

Uno de los factores clave detrás de esta mejora es que más de 1.3 millones de vehículos de nueva energía ya circulan en Beijing. A esto se suma que la energía verde representa el 36% de la mezcla eléctrica de la ciudad, lo que ha reducido de forma sostenida las emisiones contaminantes.

Gracias a estas medidas, los días con buena calidad del aire superaron por primera vez el 80% en un año, un hito para una de las metrópolis más grandes y pobladas del mundo.

Caen los niveles de PM2.5 a su punto más bajo

El informe detalla que la densidad anual promedio de PM2.5, partículas finas responsables del smog y de afectaciones a la salud, se redujo en 2025 a 27 microgramos por metro cúbico.

Esta cifra representa una disminución de 11.5% respecto al año anterior y es el nivel más bajo registrado desde que comenzó el monitoreo de este contaminante en la ciudad.

Más infraestructura para energía limpia en 2026

Beijing no planea frenar este impulso. Actualmente, la ciudad cuenta con una capacidad de producción anual de 700 mil vehículos de nueva energía. Además, el alcalde anunció que en 2026 se construirán 30 mil nuevos cargadores eléctricos públicos, lo que ampliará de forma significativa la infraestructura para la movilidad eléctrica.

Las autoridades locales subrayaron que estos avances forman parte de la estrategia para consolidar a Beijing como una ciudad más limpia, ecológica y sostenible, con beneficios directos para la salud y la calidad de vida de sus habitantes.