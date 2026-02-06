Robots sin wifi: China conecta humanoide directamente a satélite

GENERANDO AUDIO...

Robot humanoide se conecta a satélite. Foto: Xinhua/ilustrativa

China dio un paso relevante en el desarrollo de la robótica y las telecomunicaciones. En una demostración experimental, un robot humanoide de fabricación china logró conectarse directamente a un satélite de órbita baja. Esto abre la puerta a que este tipo de tecnología opere de forma autónoma en zonas remotas sin depender de redes terrestres.

La prueba se realizó durante un reciente evento de promoción de la industria espacial comercial, donde el robot, llamado “Embodied Tien Kung”, estableció un enlace estable con un satélite de internet de GalaxySpace y transmitió de manera sincronizada sus datos visuales.

Una prueba pionera a nivel mundial

El robot fue desarrollado por el Centro de Innovación de Robótica Humanoide de Beijing (X-Humanoid), que aseguró que se trata de la primera demostración de este tipo en el mundo.

Además, es la primera vez en China que un robot humanoide se conecta de manera simultánea a un satélite de órbita baja, un teléfono inteligente de fabricación nacional y una terminal de computadora, todo dentro de una misma prueba.

Comunicación en tiempo real y sin retrasos

Durante la demostración, la conexión se mantuvo estable mientras el robot recibía un documento de un vehículo no tripulado y lo entregaba en un parque industrial aeroespacial recién construido en las afueras de Beijing.

Sus movimientos coordinados y una señal de video en vivo en resolución 720p, captada desde la perspectiva del propio robot, se transmitieron en tiempo real y sin retrasos a un centro de comando a través del enlace satelital.

Robots humanoides sin depender de redes celulares

De acuerdo con los desarrolladores, la conexión vía satélite permite liberar a los robots de su dependencia de redes celulares o wifi. Esto amplía de forma considerable su campo de acción.

En regiones montañosas, islas costeras o zonas de desastre, donde la infraestructura de comunicaciones es limitada o inexistente, los robots podrían mantener comunicación en línea en tiempo real siempre que exista cobertura satelital, lo que resulta clave para labores de rescate, exploración o logística.