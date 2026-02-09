China rompe récords y ya tiene la mayor red de carga de autos eléctricos del mundo

GENERANDO AUDIO...

Red de carga de autos eléctricos. Foto: Xinhua

China consolidó su liderazgo en movilidad eléctrica al construir la red de carga de autos eléctricos más grande del mundo, capaz de atender a más de 40 millones de vehículos de nueva energía, informó la Administración Nacional de Energía.

De acuerdo con datos oficiales, al cierre de 2025 ese país contaba con 20 mil 92 millones de instalaciones de carga, una cifra que refleja la rápida expansión de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento del parque vehicular eléctrico.

Crecimiento acelerado en tiempo récord

La administración destacó que el desarrollo de la red de carga se aceleró de forma significativa durante el último año. En apenas 18 meses, el número de cargadores pasó de 10 millones a 20 millones, un ritmo sin precedentes a nivel mundial.

Este crecimiento ha permitido que la infraestructura mantenga el paso con la fuerte adopción de vehículos eléctricos y de nueva energía en todo el país.

Cargadores más potentes y eficientes de autos eléctricos

Otro dato relevante es el aumento en la capacidad de carga. La potencia promedio por estación de carga pública alcanzó los 46.5 kilovatios, lo que representa un incremento anual de 33%.

Esto se traduce en tiempos de carga más cortos, mayor eficiencia y una mejor experiencia para los usuarios de autos eléctricos, tanto en zonas urbanas como en trayectos largos.

Autopistas y municipios, casi totalmente cubiertos

China también avanzó en la cobertura de carga en carreteras. Actualmente, se han instalado 71 mil 500 terminales de carga de autos eléctricos en más del 98% de las áreas de servicio en autopistas.

Además, en 19 regiones de nivel provincial ya se logró una cobertura total en todos los municipios, lo que reduce la ansiedad por autonomía y facilita los viajes de larga distancia en vehículos eléctricos.

Las autoridades subrayaron que esta red es clave para impulsar la transición energética, reducir emisiones y consolidar el uso masivo de la movilidad eléctrica en el país.