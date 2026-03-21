Colillas de cigarro, la basura más común del mundo: alertan por daño a ecosistemas

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Estudio revela que colillas de cigarro dominan la basura mundial. Foto: Xinhua

Un estudio científico divulgado en Brasil reveló que alrededor de 4.5 billones de colillas de cigarro se desechan de forma incorrecta cada año en el mundo, lo que las convierte en el residuo más común del planeta y una creciente amenaza para los ecosistemas.

La investigación, difundida por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, compiló datos de 130 estudios realizados en 55 países entre 2013 y 2024, y estimó que este tipo de desecho representa en promedio unas 550 colillas arrojadas al ambiente por persona al año, con una masa total de 766.6 millones de kilogramos.

Colillas de cigarro dominan la contaminación en ciudades y playas

El análisis identificó una densidad media de 0.24 colillas por metro cuadrado en ambientes urbanos y acuáticos, con picos superiores a 38 unidades por metro cuadrado en playas y zonas costeras altamente frecuentadas.

En algunos casos, más de la mitad de los residuos recolectados en playas está compuesta por colillas de cigarro, lo que evidencia su impacto en zonas naturales.

“Los contaminantes químicos presentes en las colillas se dispersan rápidamente, especialmente en contacto con el agua de mar. En pocas semanas, ese material tóxico es liberado en el ambiente y puede ser letal para diversas especies acuáticas”, afirmó el investigador Victor Vasques Ribeiro, autor principal del estudio.

Colillas liberan miles de químicos y microplásticos

El estudio señala que los cigarrillos contienen más de 7 mil compuestos químicos, de los cuales al menos 150 son tóxicos.

Además, el filtro está hecho de acetato de celulosa, un plástico que persiste en el ambiente durante largos períodos y se fragmenta en microplásticos, los cuales contaminan organismos marinos y pueden regresar a los humanos a través de la cadena alimentaria.

La revisión fue realizada por investigadores de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp), la Universidad Estatal Paulista (Unesp) y el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, con colaboración internacional.

Zonas críticas de contaminación por colillas

El estudio identificó áreas críticas en 17 países, principalmente en:

América del Sur

Medio Oriente

Sudeste Asiático

“Si las personas entendieran que están arrojando una bomba química cuando desechan una colilla, tal vez no actuarían con tanta normalidad”, añadió Ribeiro.

Impacto en salud y cuestionamientos al filtro

Desde la perspectiva de la salud pública, el investigador André Salem Szklo, del Instituto Nacional de Cáncer, cuestionó el papel del filtro en la industria tabacalera.

“Se difundió la idea de que el cigarrillo con filtro sería más saludable, lo que favoreció el inicio y la continuidad del hábito de fumar. Pero eso no se sostiene”, afirmó.

Llamado a políticas globales y control del tabaco

El estudio también indica que las áreas protegidas pueden reducir la contaminación hasta 10 veces, aunque no eliminan completamente el problema debido al arrastre de residuos por corrientes marinas.

Los autores plantearon que estos hallazgos pueden servir como base para: