Educatrónica: El modelo educativo de la UNAM que está revolucionando la enseñanza tecnológica

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Descubre qué es la educatrónica. Foto: Xinhua

En medio del avance acelerado de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa en México el desarrollo de la “educatrónica”, un modelo educativo innovador que busca formar desde edades tempranas a creadores de tecnología, mediante el uso de robots pedagógicos, programación y aprendizaje lúdico.

Este enfoque pretende que niñas, niños y jóvenes pasen de ser consumidores a generadores de soluciones tecnológicas, fortaleciendo sus habilidades científicas, creativas y digitales desde los primeros años escolares.

¿Qué es la educatrónica y por qué es clave para el futuro?

De acuerdo con la investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, Josefina Bárcenas López, la educatrónica integra la ciencia, la tecnología y la educación a través de actividades prácticas que permiten a los estudiantes construir, diseñar y programar robots.

“Nosotros les entregamos un robot o ellos mismos, con propuestas de materiales reciclables, van armando, por ejemplo, un carrito. Entonces, ellos tienen que decidir qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer”, explicó.

Este método fomenta el pensamiento lógico, la creatividad, la toma de decisiones y la solución de problemas, pilares esenciales para comprender el entorno digital actual.

Aprender jugando: ciencia, arte y humanismo

El encargado del Laboratorio de Educatrónica, Enrique Ruiz Velasco, destacó que este modelo educativo no sólo enseña tecnología, sino que también impulsa habilidades científicas, artísticas, tecnológicas y humanistas.

“Integramos las ciencias y la tecnología a través de un juego lúdico amigable que tiene que ver con el diseño, la construcción y el control de robots pedagógicos”, señaló.

Este enfoque convierte el aprendizaje en una experiencia dinámica, accesible y atractiva, especialmente para estudiantes en etapas tempranas.

La base para entender la inteligencia artificial

Para el estudiante de doctorado en ingeniería de sistemas de la UNAM, Víctor Hugo García Ortega, el conocimiento adquirido en el laboratorio sienta las bases para comprender cómo funciona la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial utiliza modelos matemáticos que decantan en algoritmos y programas informáticos. Esa base es la que se enseña en el Laboratorio de Educatrónica”, explicó.

Esto permite que los estudiantes entiendan los principios detrás de la tecnología, más allá de solo utilizarla.

Robots a distancia y aprendizaje digital

Actualmente, el laboratorio trabaja con un micro laboratorio remoto, un sistema que permite manipular y programar robots a distancia mediante internet, lo que amplía el acceso al aprendizaje tecnológico más allá de las aulas.

Esta herramienta impulsa la comprensión integral tanto de la inteligencia artificial como del internet de las cosas, al tiempo que fortalece la educación digital en México.

Educatrónica: del consumo tecnológico a la creación

La educatrónica se perfila como un modelo educativo clave para el futuro, al promover que estudiantes y docentes pasen de ser usuarios pasivos a creadores activos de tecnología, con impacto directo en la formación de talento para los retos del siglo XXI.