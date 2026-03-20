La IA ya hace diagnósticos: así acelera la revolución médica

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Visitante prueba robot silla de ruedas en área de Salud Inteligente. Foto: Xinhua

Desde diagnóstico asistido por inteligencia artificial (IA) hasta plataformas de salud inteligentes, China intensifica sus esfuerzos para integrar estas tecnologías en su ecosistema de atención sanitaria digital, con el objetivo de aumentar la eficiencia y ampliar el acceso a servicios médicos de calidad.

El esquema del XV Plan Quinquenal del país enfatiza la necesidad de alcanzar una posición estratégica de liderazgo en aplicaciones de inteligencia artificial entre 2026 y 2030.

El Informe sobre la Labor del Gobierno de este año también incluyó el compromiso de “impulsar y expandir la Iniciativa IA Plus” y fomentar la aplicación comercial a gran escala de la IA en sectores clave, entre ellos la biomedicina, considerada una industria emergente estratégica.

La digitalización de la salud en China

Como parte de la iniciativa “China Saludable”, se espera que el impulso digital e inteligente de la atención médica facilite el análisis integral de datos de salud, respalde decisiones clínicas y mejore el acceso a servicios médicos, según expertos.

“Las tecnologías digitales son una herramienta clave para transformar la prestación de los servicios de salud y reducir la brecha entre zonas urbanas y rurales en cuanto a recursos médicos”, afirmó Ge Minghua, legislador nacional y director del Hospital Provincial Popular de Zhejiang.

En los últimos años, China ha logrado avances significativos en salud pública:

La esperanza de vida promedio alcanzó 79 años en 2024

alcanzó La cobertura del seguro médico básico se mantuvo por encima del 95%

se mantuvo por encima del La cadena de servicios de salud, desde prevención y tratamiento hasta rehabilitación, continúa expandiéndose

Inteligencia artificial ya se usa en hospitales y comunidades

De forma paralela, la inteligencia artificial ha avanzado rápidamente en el sector sanitario chino.

Hasta el 1 de mayo de 2025, el país había desarrollado cerca de 300 grandes modelos médicos. En tanto que los servicios de diagnóstico por imagen a distancia a nivel de distrito ya gestionaban más de 68 millones de casos.

Esto convierte a la IA en una herramienta cada vez más importante para la atención sanitaria comunitaria.

Los modelos médicos y aplicaciones de salud basadas en IA, como “Ant Afu” de Ant Group, han crecido rápidamente, reflejando la fuerte demanda de servicios médicos profesionales y accesibles.

El especialista en cardiología Huo Yong, asesor político nacional y experto del Primer Hospital de la Universidad de Pekín, señaló que estas tecnologías también pueden fortalecer la atención médica fuera de los hospitales y mejorar la salud pública.

Dispositivos inteligentes transforman la atención médica

Expertos consideran que la integración de IA en servicios de salud será además un motor clave para nuevas fuerzas productivas de alta calidad en el sector sanitario.

Según Zhu Tongyu, vicepresidente del Colegio Médico de Shanghai de la Universidad Fudan, los dispositivos de diagnóstico portátiles con IA permiten a los médicos monitorear la salud de los pacientes en comunidades locales e incluso en regiones remotas.

Estas herramientas ayudan a optimizar la distribución de recursos médicos y ofrecer servicios de salud diferenciados.

El interés por productos de salud inteligentes también crece entre la población:

Básculas digitales de composición corporal para gestión de salud personal

para gestión de salud personal Exoesqueletos de rehabilitación domiciliaria que ayudan a adultos mayores con parálisis a caminar de forma independiente

La industria de la IA impulsa el sector salud

Detrás de este crecimiento está el rápido desarrollo del sector de inteligencia artificial en China.

Para 2025, la industria núcleo de IA del país superó los 1.2 billones de yuanes (174 mil millones de dólares).

Además, la integración de macrodatos, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y tecnología 5G con los servicios de salud podría impulsar el crecimiento en toda la cadena de la industria médica.

El asesor político Ding Lieming explicó que la transformación inteligente de investigación y desarrollo (I+D) está acelerando la aplicación práctica de avances científicos y tecnológicos.

“Para la industria biofarmacéutica, que tiene ciclos de desarrollo largos y altos riesgos, la IA puede acortar plazos y costos de investigación. Además de mejorar la calidad y la eficiencia”, afirmó.

Desafíos para integrar la inteligencia artificial en salud

A pesar de los avances, los expertos advierten que persisten desafíos tecnológicos, regulatorios y de implementación.

Huo Yong sugirió eliminar los modelos aislados y los “silos de datos” mediante interoperabilidad nacional de información médica, así como explorar un sistema de gobernanza escalonado para los grandes modelos de salud.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios médicos extrahospitalarios, especialmente en áreas con alta demanda como:

consultas médicas

interpretación de informes clínicos

planes personalizados de gestión de salud

Por su parte, el epidemiólogo Zhang Wenhong recordó que la inteligencia artificial debe complementar el trabajo humano, no sustituirlo.

“No podemos descuidar la inversión en personal médico e infraestructura. La IA debe potenciar a los profesionales de la salud, no reemplazarlos”, afirmó.