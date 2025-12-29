El túnel de autopista más largo del mundo ya está abierto al tráfico

GENERANDO AUDIO...

El túnel reducirá el traslado de horas a sólo 20 minutos. Foto: Xinhua

El túnel de autopista más largo del mundo, el túnel Tianshan Shengli, con 22.13 kilómetros de extensión, fue abierto oficialmente al tráfico en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China. La obra, que atraviesa las montañas centrales de Tianshan, forma parte de la autopista G0711 Urumqi-Yuli. Permite reducir de varias horas a sólo 20 minutos un trayecto clave entre el norte y el sur de la región.

La autopista G0711 fortalece la conexión entre el norte y sur de Xinjiang

Como una arteria vital para la región, la autopista G0711 Urumqi-Yuli, que incluye el túnel Tianshan Shengli, entró en funcionamiento el mismo día de la apertura. Con ella, también se conectan importantes grupos urbanos del norte y sur de Xinjiang.

Las montañas Tianshan ya no separan a Urumqi y Korla

Con una longitud de 2 mil 500 kilómetros, las montañas Tianshan atraviesan el centro de Xinjiang y separan a Urumqi, la ciudad más grande del norte, de Korla, la principal del sur.

Así, con la entrada en operación de la autopista, el tiempo de viaje entre ambas ciudades se redujo de siete horas a aproximadamente tres. Esto impulsa la integración económica regional y crea nuevos canales para los intercambios externos.

Una obra récord que enfrentó fallas geológicas, frío extremo y gran altitud

La autopista se construyó a lo largo de cinco años, tiene una extensión total de 324.7 kilómetros y requirió una inversión de 46 mil 700 millones de yuanes (unos 6 mil 630 millones de dólares).

La construcción del túnel de autopista más largo del mundo representó además un desafío técnico de gran magnitud: alcanza una profundidad máxima de 1,112.2 metros, cruza 16 zonas de fallas geológicas y enfrentó cinco dificultades principales: