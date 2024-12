Creadora de la novela romántica en China. Foto: Xinhua

Qiong Yao, una de las escritoras chinas de novelas románticas más influyentes y exitosas, falleció a los 86 años en la ciudad de Nuevo Taipei. Según reportes del departamento de bomberos y la policía local, la escritora fue encontrada sin vida en su residencia tras quitarse la vida.

Una vida dedicada a la literatura romántica

Nacida en 1938 con el nombre de Chen Zhe en Chengdu, provincia de Sichuan, Qiong Yao se trasladó a Taiwán con su familia en 1949. Desde la década de 1960, bajo el seudónimo que la haría mundialmente famosa, publicó más de 70 novelas románticas. Las cuales marcaron una era en la literatura de habla china.

Sus libros cruzaron fronteras culturales y geográficas al ser introducidos en la parte continental de China tras las reformas de la década de 1980, donde alcanzaron una inmensa popularidad. Algunas de sus obras más emblemáticas, como “My Fair Princess” y “Romance in the Rain”. Las cuales se adaptaron al cine y la televisión, cautivando a generaciones de lectores y espectadores en ambos lados del estrecho de Taiwán.

Reconocimiento y legado de Qiong Yao

La Asociación de Escritores de China, con sede en la parte continental, lamentó profundamente el fallecimiento de Qiong Yao. La asociación destacó su carrera de más de seis décadas y la influencia de sus obras en el mundo literario. “Sus escritos han cautivado a generaciones de lectores, dejando un impacto profundo en la literatura en chino”. Así lo expresó la asociación en un mensaje de condolencias enviado a su familia.

La escritora visitó en múltiples ocasiones la parte continental y mantuvo una sólida relación con dicha asociación, mostrando siempre un profundo afecto por su tierra natal.

Reacciones globales a su fallecimiento

La noticia de su muerte generó conmoción, convirtiéndose rápidamente en tendencia en la red social Weibo. Se registraron más de mil millones de visitas a publicaciones relacionadas en menos de una hora.

Usuarios de redes sociales como Weibo y Xiaohongshu compartieron recuerdos y reflexiones sobre el impacto de Qiong Yao en sus vidas. “Gracias a la tía Qiong Yao por su tierna pero poderosa escritura”, comentó un usuario. Mientras otros recordaron los momentos de su infancia viendo las adaptaciones televisivas de sus novelas.

Figuras del mundo del entretenimiento también rindieron homenaje a la escritora, destacando su habilidad única para conectar con los sentimientos de su audiencia a través de sus historias.

Obras que trascendieron generaciones

A Qiong Yao se le recuerda por dar vida a historias románticas cargadas de emociones intensas y giros dramáticos. Un lector expresó que ella “escribió ‘Romeo y Julieta’ en chino”, resaltando la universalidad de sus relatos.

Durante años en los que las tecnologías modernas no estaban disponibles, sus novelas ofrecieron compañía y consuelo a millones de jóvenes, especialmente a mujeres, convirtiéndose en un pilar de la literatura romántica en chino.

