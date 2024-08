Alerta por uso de bolsas de nicotina:¿qué son y cuáles son los peligros?

Bolsas de nicotina comercializables. | Foto: Shutterstock.

La Secretaría de Salud (SSa) a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) emitió una alerta sobre el uso de bolsas de nicotina, especialmente en adolescentes y jóvenes. Autoridades señalaron que son productos altamente dañinos para la salud, así lo dieron a conocer este jueves en un comunicado.

Especialistas de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de Conasama detectaron bolsas de nicotina en polvo cristalizada, que se colocan en las encías para su uso. Debido a la forma de suministro, puede causar daños en las encías, e incluso puede derivar en la pérdida de dientes. Además, tiene un mayor potencial adictivo.

Según la SSa, la producción de dichas bolsas son una táctica para atraer y mantener el consumo en adolescentes y jóvenes, de manera similar a lo realizado con los cigarros de sabor o cigarros electrónicos.

¿Qué son las bolsas de nicotina?

Las bolsas de nicotina o “Nicotine pouches” son bolsitas de administración oral que contienen sales de nicotina junto con otras sustancias, entre las que se encuentran la celulosa microcristalina, carbonato de sodio y otras sales de carbónico, ácido cítrico y diversos aromas, explica el Ministerio de Sanidad de España.

Las “Nicotine pouches” son productos sin tabaco, pero con nicotina sintética en concentraciones aproximadas de entre 3 y 47,5 mg nicotina/pouch. Algunos de estos consumibles también pueden contener nitrosaminas específicas del tabaco.

Son de uso oral y éste consiste en colocar las bolsa de nicotina debajo del labio superior, donde se puede experimentar una especie de hormigueo. Tienen un uso de hasta 30 minutos y son comercializadas como una nueva experiencia de nicotina libre de humo y tabaco. No obstante, no son una alternativa para dejar de fumar o ayudar para la cesación y no son productos libres de riesgo

¿Qué efectos tiene en el cuerpo?

Al contener nicotina, este tipo de producto genera efectos similares a las del tabaco. Y es que, la nicotina estimula el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo. Por ello la exposición a la nicotina desencadena una serie de reacciones (dosis-dependientes) en el organismo, entre ellas un aumento de la presión sanguínea y del ritmo cardíaco.

¿Cuáles son los riesgos de usar las “nicotine pouches”?

De acuerdo con las autoridades españolas, las bolsitas de nicotina poseen efectos cardiovasculares bien definidos. En mujeres embarazadas puede incrementar el riesgo de muerte fetal, en cambio no podemos definir los efectos tóxicos a largo plazo por falta de datos en la actualidad.

Además, se han reportado algunos casos de toxicidad con el uso de las “nicotine pouches”. Los síntomas leves de intoxicación son náuseas y vómitos, una intoxicación de mayor intensidad incluye diarrea, aumento de la salivación y ralentización del ritmo cardíaco. La intoxicación grave puede caracterizarse por convulsiones y depresión respiratoria. También pueden intensificar los síntomas de depresión y ansiedad.

Dado que la nicotina actúa a nivel del sistema nervioso, las bolsas de nicotina pueden dañar el desarrollo del cerebro de adolescentes y afectar la atención, el aprendizaje y la memoria.

Otros efectos secundarios e inmediatos por exposición a nicotina incluyen: hipo, dolor bucal, mareos, dolor de cabeza y calambres abdominales.

Los principales grupos de riesgo son niños, adolescentes y no-fumadores; mujeres embarazadas y lactantes; y pacientes cardiovasculares. El diseño de este tipo estos productos los hace especialmente peligrosos para los menores, debido a que se pueden ocultar fácilmente.