¿Te lavas el cabello diario? Checa si es realmente necesario

Un día sí y otro no, o a diario, ¿cada cuánto es recomendable lavarse el cabello? América tiene la piel cabelluda grasa, para ella es indispensable lavárselo diario.

“Me lo lavaba cada tercer día, pero no sé si mi cabello se acostumbró a que me lo lavara todos los días porque ya con un día que me lo dejé, se me engrasa un poquito”, detalla América.

Keila, por el contrario, tiene el cabello ondulado y una piel cabelluda seca: “Lavo mi cabello como cuatro veces a la semana”, señala.

Juliana dice mantener el largo de su cabello, lavándolo tres veces por semana: “Yo lavo mi cabello el lunes, miércoles y viernes”, asegura.

Pero, ¿cada cuándo se debe lavar el cabello, según especialistas?

“Debemos de lavar diariamente nuestro cabello, hay que recordar que se va acumulando sebo y algunas células que se van descamando y esto va a generar inflamación en la piel cabelluda, el hecho de no lavar diariamente el cabello puede favorecer un proceso inflamatorio en la piel y entonces presentarse problemas de dermatitis seborreica que ustedes seguramente van a asociarlo con la caspa”, detalla Rossana Llergo, dermatóloga de la Fundación Mexicana para la Dermatología.

Aunque siempre hay alguna excepción, pieles cabelludas secas pudieran hacerlo de forma menos frecuente.

“Entre mejor limpieza tengas tú en el cuero cabelludo, mejor calidad del cabello, ahora vamos a entender que hay personas que tienen un cabello, una piel muy seca entonces realmente no genera mucha oleosidad y a lo mejor pueden esperar uno, dos días antes de lavarse el cabello”, señala Mir Aguirre, directora general de Athor Atelier, Centro médico estético.

Es importante prestar atención a los productos que se utilizan. Cada piel cabelluda tiene necesidades específicas.

“El tipo de shampoo que vamos a utilizar va en relación con las necesidades específicas de tu cabello, si tú tienes problemas de piel cabelluda grasosa y tienes problemas de caspa seguramente vas a necesitar un shampoo antiseborreico y tendremos que utilizar seguramente algún tipo de acondicionador y tratamiento para la fibra capilar”. Rossana Llergo / Dermatóloga, Fundación Mexicana para la Dermatología.

Recomiendan lavar de forma suave, empleando las yemas de los dedos.

“No podemos olvidar que nosotros tenemos tres capas diferentes que es: la epidermis, la dermis y hipodermis, si nosotros rascamos lo que vamos a hacer es que vamos a votar la primera capa y eso nos puede generar que puedan ingresar ciertas bacterias entonces podemos generar algún tipo de infección”, abunda Mar Aguirre.

Especialistas pueden indicar los productos adecuados para el tipo de piel cabelluda, y dar el tratamiento cuando se presenta algún padecimiento capilar.

