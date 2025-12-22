GENERANDO AUDIO...

¿Qué lotes de leche para bebés pueden ser peligrosos? | Foto: Pixabay

Tres lotes que corresponden a dos marcas de leche para bebés fueron falsificados, según alertó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 15 de diciembre. Por esta razón, se recomendó a la población revisar el número de lote en dichos productos para evitar riesgos a la salud de los menores de edad.

A través de la “Actualización sobre la falsificación de productos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.“, el organismo gubernamental alertó por el riesgo sanitario derivado del uso y consumo de estos productos no cumplen con la regulación sanitaria vigente.

¡Cuidado con estos lotes falsificados de leche para bebés!

Abbott Laboratories de México identificó un nuevo lote falsificado de leche para bebés. Se trata del “444242QUO1” de Similac Total Comfort Etapa 1 que se distribuye en latas de 360 gramos.

El lote señalado de esta fórmula con hierro para lactantes con necesidades especiales de nutrición tiene fecha de caducidad marcada para el 10 de octubre de 2025, según detalló la COFEPRIS.

Dicho producto se suma a dos lotes falsificados que la autoridad mexicana identificó el pasado 29 de agosto:

Lote 37055NNR de Similac Isomil 1 – Lata de 400 g con fecha de caducidad del 18 de octubre de 2025

de Similac Isomil 1 – Lata de 400 g con fecha de caducidad del 18 de octubre de 2025 Lote 00274TVE de Similac Total Comfort Etapa 1 – Lata de 360 g con fecha de caducidad del 6 de julio de 2026

En los tres casos señalados, el fabricante no reconoció el número de lote marcado, según el documento publicado por Cofepris el pasado 15 de diciembre.

Advierten por posibles daños a la salud por productos falsos

La Cofepris advirtió que la comercialización de lotes de leche para bebés falsificados representa un riesgo a la salud de la población.

“Se desconocen los ingredientes empleados en su elaboración, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y distribución, por lo que no se garantiza la calidad y seguridad de estos”. Cofepris

Por este motivo, se llamó a no consumir estos lotes a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles o el mercado informal.

Recomendaciones para evitar daños por leche para bebés falsificada

La propia Cofepris emitió cuatro recomendaciones para evitar que los menores mexicanos sufran daños a su salud por los lotes falsificados de leche para bebés.

No adquirir ni utilizar los productos Similac Isomil 1 con número de lote 37055NNR y Similac Total Comfort Etapa 1, lotes 00274TVE y 444242QUO1, con cualquier fecha de caducidad.

En caso de contar con información sobre la comercialización de los productos Similac Isomil® 1 y Similac Total Comfort Etapa 1 con los números de lote mencionados, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Estar atentos ante cualquier síntoma que presente el lactante y, en su caso, acudir con un profesional de la salud, quien, a través de valoración y estudios, proporcionará un diagnóstico especializado, así como el tipo de tratamiento a seguir.

Para la preparación y uso de cualquier fórmula para lactantes, debe seguir las instrucciones descritas en la etiqueta, bajo condiciones higiénicas, para prevenir un riesgo para la salud del lactante.

Fuente: Cofepris

El organismo también aseguró que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población.

¡Ojo! También alertan por medicamentos falsificados en México

Este domingo 21 de diciembre, la COFEPRIS también alertó a los usuarios por el consumo de medicamentos falsificados, por lo que explicó cómo identificarlos en mercados, tianguis o establecimientos informales.

El precio puede ser exageradamente bajo en comparación con otros establecimientos.

Contienen información en etiquetas adhesivas sobrepuestas al empaque original.

Existe una variación en las vías de administración con los medicamentos vendidos en vías oficiales.

El envase puede estar deteriorado.

No tiene sellos de seguridad.

Hay discrepancias entre el número de lote impreso en el empaque interior y el indicado en el empaque exterior.

No cuentan con el Registro Sanitario, número de lote ni fecha de caducidad.

Hay diferencias en el tamaño, forma, sabor o color del medicamento.

Los envases contienen errores ortográficos y/o tipográficos.

No cuentan con datos de identificación del fabricante o distribuidor.

Fuente: Cofepris

Finalmente, el organismo sanitario mexicano invitó a los ciudadanos que identifiquen medicamentos falsos a realizar su denuncia sanitaria a través del siguiente link.

