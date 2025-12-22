Brotes de sarampión activos en México; síntomas, contagio y cómo protegerte

| Secretaría de Salud | UNAM | OMS

Autoridades piden extremar precauciones. Foto: Getty Images/Ilustrativa

México suma 5 mil 860 casos confirmados acumulados de sarampión, reportó el Informe diario del brote de sarampión, con fecha del 19 de diciembre de 2025.

Debido a las fiestas decembrinas y al llamado de las autoridades a vacunarse y tomar las medidas pertinentes para evitar contagios, en Unotv.com te contamos cómo se propaga y cuáles son los síntomas.

¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión “es una enfermedad vírica muy contagiosa”, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños; es capaz de provocar complicaciones graves e incluso, de causar la muerte de los pacientes, de acuerdo con la OMS.

Como mencionan Susana López Charretón, la investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una persona puede transmitirla a 10 o hasta 15 más.

El sarampión se transmite de persona a persona y a través del aire a través de las gotitas respiratorias que salen de la tos o el estornudo de un niño o adulto infectado. Asimismo, el virus puede vivir durante dos horas en superficies o suspendido en el aire.

Alguien que entra en una habitación donde antes había estado una persona contagiada puede contraer el virus, que también puede viajar a lo largo de las corrientes de aire.

Incluso, una exposición breve representa un alto riesgo de infección para cualquier persona que no esté al día con la vacuna contra el sarampión o que lo haya padecido antes.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. De entre todos los signos que se pueden presentar, el más visible es una erupción cutánea prominente.

Por otro lado, la erupción cutánea comienza entre siete y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos tres días, hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece.

Algunos de los síntomas más comunes del sarampión son:

Fiebre alta

Tos

Rinorrea

Ojos llorosos y enrojecidos

Erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas

De acuerdo con la OMS, antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus del sarampión infecta las vías respiratorias.

Complicaciones del sarampión

La mayoría de las muertes por sarampión se deben a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Éstas pueden incluir:

Ceguera

Encefalitis (una infección que causa edema cerebral y que puede provocar daños en el cerebro)

Diarrea intensa

Deshidratación

Infecciones del oído

Problemas respiratorios graves, como neumonía

Las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 30 años.

¿Cómo se previene?

En México se aplica la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis); el esquema universal de vacunación incluye dos dosis: la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 72 meses (6 años).

Se aplica en las diversas campañas de inmunización, así como en centros de salud públicos y en centros médicos privados aunque, para ambos, se debe consultar disponibilidad.

¿Cuál es la situación de los brotes de sarampión en México?

Actualmente, llama la atención de casos como el del estado de Chiapas, donde, debido al repunte de casos registrado recientemente, autoridades estatales emitieron una alerta sanitaria.

Como parte de estas medidas se recomendó a los habitantes de los 124 municipios a restringir o cancelar eventos masivos como ferias, posadas, celebraciones religiosas o actividades deportivas, señala un documento con fecha del 18 de diciembre de 2025.

Otros estados que presentan un reporte de casos confirmados de sarampión son Jalisco, Chihuahua y Guerrero.

En total, 29 estados del país, así como 196 municipios, registran contagios, destaca el Informe diario del brote de sarampión en México.

