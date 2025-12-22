Alertan por repunte de sarampión en México: hay brotes activos en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, CDMX y más estados
La Secretaría de Salud reportó 5 mil 860 casos acumulados de sarampión en el país y que, en sólo 24 horas, se confirmaron 45 nuevos contagios, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, publicado el 19 de diciembre de 2025.
A nivel nacional se registra un aumento de casos en entidades como Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Sin embargo, 29 estados y 196 municipios reportan casos confirmados de sarampión.
Chiapas emite alerta para frenar el virus
En estados como Chiapas, la Secretaría de Salud estatal emitió una alerta sanitaria tras confirmar un repunte de casos de sarampión, según un reporte del 18 de diciembre. El documento exhortó a los 124 ayuntamientos a restringir o cancelar eventos masivos durante la temporada invernal, como parte de las acciones para frenar la propagación del virus.
- La restricción de eventos masivos entrará en vigor el 21 de diciembre de 2025 y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026, periodo que comprende la temporada invernal.
Y es que los números de casos confirmados de sarampión en Chiapas se incrementaron a 64.
Los casos confirmados se concentran en al menos 15 municipios de las regiones Metropolitana, Centro y Altos de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Mitontic, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, Simojovel y Comitán de Domínguez.
Los estados con casos confirmados de sarampión
|Estado
|Casos confirmados acumulados
|Casos confirmados en 24 horas
|Chihuahua
|4 mil 473
|2
|Jalisco
|462
|28
|Guerrero
|227
|0
|Michoacán
|210
|0
|Sonora
|102
|0
|Chiapas
|64
|4
|Coahuila
|55
|0
|Sinaloa
|53
|2
|Durango
|40
|0
|Zacatecas
|22
|0
|Morelos
|22
|0
|Ciudad de México
|22
|5
|Campeche
|14
|0
|Tamaulipas
|12
|0
|Estado de México
|12
|0
|Querétaro
|12
|0
|Baja California
|11
|2
|Colima
|9
|2
|Baja California Sur
|8
|0
|San Luis Potosí
|6
|0
|Oaxaca
|6
|0
|Guanajuato
|4
|0
|Nayarit
|4
|0
|Quintana Roo
|2
|0
|Tabasco
|2
|0
|Aguascalientes
|2
|0
|Nuevo León
|2
|0
|Hidalgo
|1
|0
|Yucatán
|1
|0
Total nacional: 5 mil 860 casos confirmados
Casos nuevos en 24 horas: 45
El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, cuando tose o estornuda una persona infectada. Aunque es muy contagiosa, la buena noticia es que puede prevenirse de manera efectiva.
¿Cuáles son los síntomas del sarampión?
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, las señales más comunes del sarampión incluyen:
- Fiebre
- Congestión nasal
- Ojos rojos o irritados
- Manchas pequeñas dentro de la boca
- Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo
Esta enfermedad puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.
¿Cómo se previene?
La vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.
Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:
Vacuna triple viral (SRP):
- Se aplica en la infancia como parte del esquema básico
- Protege contra sarampión, rubéola y paperas
Vacuna doble viral (SR):
- Dirigida a personas adolescentes y adultas
- Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido
¿Quiénes deben vacunarse?
- Niñas y niños de 6 meses a 9 años
- Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación
¿Qué puedes hacer?
- Revisa tu cartilla de vacunación y la de tus hijas e hijos
- Acude al centro de salud si falta alguna dosis
- Solicita orientación si tienes dudas sobre tu esquema de vacunación
- Comparte esta información para que más personas estén protegidas