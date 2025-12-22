Alertan por repunte de sarampión en México: hay brotes activos en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, CDMX y más estados

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Shutterstock

La Secretaría de Salud reportó 5 mil 860 casos acumulados de sarampión en el país y que, en sólo 24 horas, se confirmaron 45 nuevos contagios, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, publicado el 19 de diciembre de 2025.

A nivel nacional se registra un aumento de casos en entidades como Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Sin embargo, 29 estados y 196 municipios reportan casos confirmados de sarampión.

Chiapas emite alerta para frenar el virus

En estados como Chiapas, la Secretaría de Salud estatal emitió una alerta sanitaria tras confirmar un repunte de casos de sarampión, según un reporte del 18 de diciembre. El documento exhortó a los 124 ayuntamientos a restringir o cancelar eventos masivos durante la temporada invernal, como parte de las acciones para frenar la propagación del virus.

La restricción de eventos masivos entrará en vigor el 21 de diciembre de 2025 y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026, periodo que comprende la temporada invernal.

Y es que los números de casos confirmados de sarampión en Chiapas se incrementaron a 64.

Los casos confirmados se concentran en al menos 15 municipios de las regiones Metropolitana, Centro y Altos de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa, San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Mitontic, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, Simojovel y Comitán de Domínguez.

Los estados con casos confirmados de sarampión

Estado Casos confirmados acumulados Casos confirmados en 24 horas Chihuahua 4 mil 473 2 Jalisco 462 28 Guerrero 227 0 Michoacán 210 0 Sonora 102 0 Chiapas 64 4 Coahuila 55 0 Sinaloa 53 2 Durango 40 0 Zacatecas 22 0 Morelos 22 0 Ciudad de México 22 5 Campeche 14 0 Tamaulipas 12 0 Estado de México 12 0 Querétaro 12 0 Baja California 11 2 Colima 9 2 Baja California Sur 8 0 San Luis Potosí 6 0 Oaxaca 6 0 Guanajuato 4 0 Nayarit 4 0 Quintana Roo 2 0 Tabasco 2 0 Aguascalientes 2 0 Nuevo León 2 0 Hidalgo 1 0 Yucatán 1 0

Total nacional: 5 mil 860 casos confirmados

Casos nuevos en 24 horas: 45

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva, cuando tose o estornuda una persona infectada. Aunque es muy contagiosa, la buena noticia es que puede prevenirse de manera efectiva.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, las señales más comunes del sarampión incluyen:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Esta enfermedad puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

¿Cómo se previene?

La vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP):

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR):

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

¿Qué puedes hacer?