Cofepris analiza colorante Rojo No. 3 en alimentos, bebidas y medicamentos, tras prohibición de la FDA

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer este jueves 23 de enero, que se encuentra realizando un análisis de riesgos sobre el uso del Rojo No. 3 FD&C, también conocido como eritrosina, en alimentos y bebidas, debido a consideraciones internacionales que señalan que puede causar distintas afecciones, incluido cáncer.

A través de un comunicado de prensa, la Cofepris señaló que dichos análisis e investigaciones sobre este aditivo son realizados con base en la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés), respecto a la revocación de la autorización para el uso del Rojo No. 3 FD&C y su entrada en vigor. La dependencia mexicana dijo que espera concluir el periodo de estudio en las próximas semanas.

¿Qué dice la FDA y por qué prohibió el colorante Rojo No. 3?

La FDA prohibió el uso del colorante Rojo No. 3 o eritrosina debido a que dos estudios revelaron que dicho aditivo estaba relacionado con cáncer en ratas.

“Dos estudios que mostraron cáncer en ratas machos de laboratorio expuestas a altos niveles de rojo FD&C No. 3 debido a un mecanismo hormonal específico de rata. La forma en que FD&C Red No. 3 causa cáncer en ratas macho no ocurre en los humanos”, indicó la FDA.

Aunque los resultados que vinculan el Rojo No. 3 con cáncer indican que, los niveles de exposición de este aditivo en humanos suelen ser mucho más bajos que los que causan los efectos que se muestran en las ratas machos, y que las afirmaciones de que el uso de la eritrosina en alimentos y en drogas ingeridas pone en riesgo a las personas no cuenta con el apoyo de la información científica disponible; las autoridades estadounidenses tomaron la decisión de prohibir el colorante debido a la llamada Cláusula Delaney de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Ley FD&C).

La Cláusula Delaney, promulgada en 1960 como parte de la Enmienda de Aditivos de Color a la Ley FD&C, prohíbe la autorización de la FDA de un aditivo alimentario o colorante si se ha descubierto que induce cáncer en humanos o animales.

Rojo No. 3, otros posibles daños a la salud

Además de la posible relación entre el color Rojo No. 3 y el cáncer, diversos estudios y especialistas han señalado posibles vínculos entre este aditivo. Por ejemplo, Salvador Badui Dergal, indicó que en su libro de 2006, que debido a su alto contenido de yodo, puede ser nocivo por su acción sobre la tiroides, por lo que en Europa no está autorizado para alimentos dirigidos a niños.

También un estudio publicado en 2021 en la revista especializada Heliyon, confirmó que los colores o colorantes alimentarios como la eritrosina y la tartrazina inducen alteraciones bioquímicas y exacerban la disminución cognitiva y neuroconductual en el cerebro de las ratas.

¿Qué es el Rojo No. 3?

El color Rojo No. 3 es un tinte de alimentos sintético que le da a los alimentos y bebidas un color brillante tipo rojo cereza. Se utiliza principalmente en ciertos productos alimenticios, como dulces, pasteles y pastelitos, galletas, postres congelados y glaseados y helados, así como ciertas drogas ingeridas.

La eritrosina es muy usada en productos lácteos con sabor a fresa, en mermeladas, caramelos y

productos cárnicos, según Badui Dergal.