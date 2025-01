Colorante Rojo No. 3: ¿dónde se encuentra este pigmento relacionado con cáncer?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shuttetsck//Ilustrativa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) prohibió el uso del colorante Rojo No. 3, también conocido como eritrosina, en alimentos, bebidas y medicamentos, debido a su posible relación con el cáncer en ratas.

Pero, ¿qué es el color Rojo No. 3 y en qué productos se encuentra?

El color Rojo No. 3 o eritrosina es uno de los nueve pigmentos sintéticos que generalmente son permitidos para su uso en alimentos, bebidas y medicamentos. Se caracteriza por otorgar un color rojo cereza brillante y se utiliza principalmente en dulces, pasteles, galletas, postres congelados, glaseados y helados, así como ciertos medicamentos, indica la FDA.

Sin embargo, Salvador Badui Dergal, investigador en química alimentaria, asegura que es en la fabricación de productos lácteos con sabor a fresa, mermeladas, caramelos y productos cárnicos donde más es usado.

La eritrosina o color Rojo No. 3 o No. 14, es la sal sódica o potásica de la tetrayodofluoresceína, esto quiere decir que está formado por cuatro átomos de yodo en su molécula; por lo que su presentación es un polvo rojo-café. Es un químico inestable en presencia de ácidos, luz y cobre, pero resiste las altas temperaturas. Además, es insoluble en grasas, pero soluble en agua (9 g/100 mL) y poco soluble en etanol.

Foto: Salvador Badui Dergal, en “Química de los alimentos”, 2006.

¿Cuáles son los efectos a la salud de la eritrosina o color Rojo No. 3?

De acuerdo con la FDA, al menos dos estudios considerados para su prohibición señalan una posible relación entre el uso de color Rojo No. 3 y el cáncer en ratas machos de laboratorio expuestas a altos niveles del pigmento.

No obstante, también destaca que, la forma en que el color Rojo No. 3 puede causar cáncer en ratas macho no ocurre en los humanos, y que los niveles de exposición relevantes para las personas suelen ser mucho más bajos que los que causan los efectos que se muestran en los roedores.

Por lo que, las afirmaciones de que el uso del colorante Rojo No. 3 en alimentos y fármacos pone en riesgo a las personas no cuenta con el apoyo de la información científica disponible.

A pesar de ello y acogidos a la Cláusula Delaney, promulgada en 1960 como parte de la Enmienda de Aditivos de Color a la Ley FD&C, la FDA prohibió el uso de este aditivo alimentario, ya que, según la Cláusula, se debe prohibir todo aditivo alimentario o colorante que se haya descubierto que induce cáncer en humanos o animales.

Por su parte, Badui Dergal indica que debido a que este pigmento de origen sintético tiene un alto contenido de yodo, éste puede resultar nocivo por su acción sobre la tiroides. De ahí que, en Europa no está autorizado para alimentos dirigidos a niños, y hasta 2017 sólo fuera permitido en la elaboración de cerezas de cóctel, según una investigación de la Universidad de Burgos en España.

Esto derivado de que numerosos estudios han relacionado su consumo con el déficit de atención en niños, la inhibición de la pepsina y su comportamiento como un xenoestrógeno.

También, un estudio publicado en 2021 en la revista especializada Heliyon, confirmó que los colores o colorantes alimentarios como la eritrosina y la tartrazina inducen alteraciones bioquímicas y exacerban la disminución cognitiva y neuroconductual en el cerebro de las ratas.

Uso del color Rojo No. 3 en México

Derivado de la prohibición de la eritrosina en Estados Unidos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra realizando un análisis de riesgos sobre el uso del Rojo No. 3 FD&C.

La decisión de las autoridades mexicanas se debe a que, la Cofepris toma en consideración hallazgos o decisiones a nivel internacional.