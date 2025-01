Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Después de las fiestas decembrinas es común querer retomar cuanto antes los hábitos saludables, así como sentir que el cuerpo necesita un “reset” después de estos excesos. Pero, ¿cómo lograrlo sin morir en el intento?, especialistas del Hospital Quirónsalud en Málaga, España, explicaron a la agencia de noticias Europa Press cómo retomar los buenos hábitos tras los excesos de diciembre.

Consejos prácticos para retomar los buenos hábitos

La nutricionista Cristina Herola, recomendó seguir los siguientes consejos para poder retomar los buenos hábitos al término de las fiestas de diciembre:

Evitar los alimentos procesados o precocinados y preferir los alimentos frescos preparados en casa.

Beber agua regularmente. Después de días de consumir bebidas alcohólicas y azucaradas, lo primero es hidratarse bien. Beber al menos 1,5 litros de agua al día. También tomar agua con limón o infusiones sin azúcar si se prefiere algo con sabor.

Incorporar más frutas y verduras a la dieta. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibra; lo que ayudará a sentirse mejor y más ligero. Un consejo muy fácil que apunta es llenar la mitad del plato con verduras en cada comida.

Hacer ejercicio, sin presión. Después de los días de descanso, puede ser difícil retomar la actividad física, pero no debe causar agobio. Se recomienda comenzar con caminatas de 20-30 minutos al día o con actividades suaves, como yoga o pilates.

Retomar la rutina de sueño. Durante las fiestas es común que el horario de sueño se altere, por lo que ahora se debe intentar volver a tener horarios regulares para dormir. La sugerencia es dormir entre siete y ocho horas cada noche para restaurar la energía y mejorar el bienestar físico y mental.

Busca motivación. Retomar los hábitos saludables puede ser difícil al inicio, por lo que es ideal compartirlo con un amigo o familiar. Juntos pueden motivarse a hacer caminatas, preparar comidas saludables o incluso cocinar juntos.

“No se trata de hacer cambios drásticos de inmediato, sino de volver a lo básico: alimentarnos de manera equilibrada, escuchar a nuestro cuerpo y adoptar un enfoque gradual que nos ayude a sentirnos mejor y con más energía”, explicó Herola.

“Todo se debe hacer de manera gradual. No hay que apresurarse a hacer cambios radicales. Es mejor empezar de manera gradual para no sentirse abrumado. Se puede empezar con pequeños cambios cada día, como reemplazar una bebida azucarada por agua o añadir una fruta más al día”. Cristina Herola, nutricionista del Hospital Quirónsalud Málaga

¿Qué pasa si fallo al retomar mis buenos hábitos?

El camino hacia unos hábitos saludables no siempre es lineal y está bien tener días en los que no se siga todo al pie de la letra, dijo la experta. “La clave es ser constante y no castigarse por los deslices”, agregó.

“Haz pequeños ajustes, celebra tus logros y sigue avanzando con paciencia y determinación”, concluyó.