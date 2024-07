¿Cuánto pan de dulce se puede comer a la semana, según expertos?

El pan de dulce debe comerse con moderación. | Foto: Shutterstock.

México tiene una gran variedad de panes de dulce. Datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAIPA) señalan que existen al menos 750 variedades de pan en el país. A pesar de lo deliciosos que pueden ser, lo cierto es que su consumo en exceso puede traer consigo problemas de salud.

¿Cuánto pan de dulce es bueno comer?

La cantidad sugerida de ingesta de pan de dulce es de una pieza a la semana o de ser posible una pieza cada dos semanas. No obstante, todo depende de la salud y alimentación de cada persona, aseguró la nutrióloga Dania Karenina Gil al sitio Proyecto Puente.

Es por ello que “este tipo de alimentos deben consumirse moderadamente por los daños que podrían provocar, al ser ricos en grasas, carbohidratos y poca fibra”, dijo Gil.

En el caso de quienes estén “cuidando su alimentación” con dietas, ejercicio físico u objetivos específicos para su peso o masa muscular, lo ideal sería que eviten comer cualquier tipo de pan dulce.

¿Por qué?

Esto se debe a la cantidad de azúcares agregados que suele tener el pan de dulce. Y es que, de acuerdo con la Universidad de Harvard, el azúcar no es un nutriente necesario en la dieta.No obstante, se sugiere que la cantidad dietética recomendada para las mujeres no sea de más de 100 calorías (aproximadamente 6 cucharaditas o 24 gramos) y en los hombres no mayor a 150 calorías (aproximadamente 9 cucharaditas o 36 gramos) por día.

Sin embargo, según una radiografía hecha por El poder del consumidor, un paquete de conchas de la marca “Tía Rosa” tienen 24 gramos de azúcares añadidos por paquete, lo que equivale a 4.8 cucharadas cafeteras de azúcar, lo que significa que el consumo de este pan cubre el 96% del máximo tolerable diario para un adulto, mientras que de un niño cubre del 106 al 128%. de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tanto, esto implicaría que en caso de comerse el pan de dulce, una persona no podría volver a comer nada que contenga azúcar, incluida la fruta, durante todo el día.

Adicción al pan

De acuerdo con la experta, al comer pan de dulce se consume azúcar que genera picos de glucosa en la sangre. Al ocurrir esto, es posible que las personas se sientan muy enérgicas. Sin embargo, esto sólo es temporal, ya que tras dichos efectos habrá un bajón de energía.

Al tener esta sensación, el organismo experimenta una necesidad de comer más pan, lo que a su vez aumentan las posibilidades de otros efectos secundarios, como el sobrepeso, aseguró la especialista.

Consumo de pan en exceso, estos son los riesgos

Entre los riesgos a la salud que puede traer consigo comer pan de dulce en exceso están:

Esto, debido a que el pan, las galletas, los pasteles, los cereales y otros productos a base de cereales son uno de los principales alimentos con demasiada azúcar agregada, es decir, azúcar que los fabricantes de alimentos agregan a los productos para aumentar el sabor o extender la vida útil, indicó la Universidad de Harvard.

“El impacto del exceso de azúcar en la obesidad y la diabetes está bien documentado, pero un área que puede sorprender a muchos hombres es cómo su gusto por el azúcar puede tener un impacto grave en la salud de su corazón“, señaló Frank Hu, profesor de nutrición en la Universidad de Harvard.