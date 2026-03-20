Estudio revela que las mujeres tienen mayor supervivencia al cáncer que los hombres, pero con mayores secuelas

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Las mujeres tienen mayor supervivencia al cáncer. Foto: HealthDay

Las mujeres tienen más probabilidades de sobrevivir al cáncer que los hombres, pero también tienen más probabilidades de desarrollar efectos secundarios graves al tratamiento, según una nueva revisión de evidencias.

Las pacientes femeninas con cáncer tienen un 21% menos de riesgo de muerte que los hombres en 12 tipos diferentes de cáncer avanzado, según informaron recientemente investigadores en el Journal of the National Cancer Institute.

Sin embargo, tienen un 12% más de riesgo de efectos adversos derivados de la quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos utilizados para salvarles la vida, según los investigadores.

“Las mujeres demostraron una ventaja de supervivencia, pero a costa de una toxicidad grave aumentada“, afirmó el investigador principal Natansh Modi, profesor de farmacología en la Universidad de Adelaida en Australia, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 20 mil pacientes con cáncer en 39 ensayos que respaldaron las aprobaciones de medicamentos en EE.UU. entre 2011 y 2021.

Los ensayos abarcaron 12 tipos avanzados de tumores sólidos, incluyendo cánceres de pulmón, colon, melanoma y mama.

Los resultados aportan pruebas claras de que el sexo es un predictor clave de los resultados en el tratamiento del cáncer, dijo Modi.

“El sexo es un factor biológico fundamental que influye en la función inmune, el metabolismo de los fármacos, la composición corporal y la biología tumoral”, dijo Modi. “Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de largos datos de organismos reguladores y financiadores para informar los resultados por sexo, sigue siendo tratado como una ocurrencia secundaria en muchos ensayos y rara vez se tiene en cuenta en el riesgo base ni se utiliza para personalizar decisiones de tratamiento”.

Considerar el sexo como un factor de atención a la hora de decidir la oncológica podría tener importantes implicaciones sobre cómo se desarrollan y prescriben los medicamentos contra el cáncer, según los investigadores.

“Se trata de mejorar los resultados para cada paciente con cáncer”, dijo Modi. “Si las mujeres viven más tiempo pero experimentan efectos secundarios más graves, debemos reconocerlo y responder a ello. Al mismo tiempo, necesitamos entender mejor por qué los pacientes masculinos parecen tener una supervivencia peor”.

Auto: Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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