Cofepris alerta por suplementos de “Vida Natural”: “Pueden provocar reacciones adversas”

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Suplementos de colágeno. Foto: Getty

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de productos de la línea “Vida Natural”, al detectar que se venden como suplementos alimenticios, pero contienen diclofenaco y se promocionan con propiedades terapéuticas sin sustento.

De acuerdo con la autoridad, estos productos son “publicitados de manera errónea y exagerada, al atribuirles propiedades rehabilitadoras o terapéuticas” , lo que incumple la regulación sanitaria vigente en México.

Productos incluidos en la alerta

La Cofepris identificó los siguientes productos comercializados bajo esta marca:

Artiflex

Artribión

Cerebral B12

Ciática

Colesterol

Presión y Diabetes

Colon y Hemorroides

Diabetes

Doloneurotropas

Gastritis y Esofagitis

Hepatox

Hígado y Riñón Hiper Press

Inmuno Vit

Neuro Plus

Neurobiol B12

Ósea Artril

Prostanat

Rompe Quis-T

Vigor Sex

Complejo B

Gingseng y Ginko Biloba

Limpia Órganos

Prostamen

Hongo Michoacano

Ovarina

La Cofepris detalló que estos productos se promocionan con beneficios propios de fármacos, como efectos “antimicrobianos, antiinflamatorios, analgésicos”, así como para el tratamiento de enfermedades como diabetes o problemas de presión arterial.

Además, algunos indican contener diclofenaco, un principio activo que, según la autoridad, “debe ser evaluado como insumo para la salud y contar con registro sanitario vigente”.

Riesgos señalados por la autoridad

Sobre los posibles efectos en la salud, la Cofepris advirtió que “se desconoce la dosis del principio activo” y también “la toxicidad de los ingredientes y sus interacciones”, lo que podría derivar en daños o reacciones adversas, especialmente si se combinan con otros medicamentos.

Asimismo, indicó que la empresa no ha presentado evidencia que respalde la seguridad y eficacia de estos productos.

La Cofepris recomendó a la población no consumir estos productos y evitar sustituir tratamientos médicos. También advirtió que, al incumplir la normativa, “no deben comercializarse ni distribuirse por ninguna vía”, incluidas plataformas digitales.

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