¿El nopal ayuda a controlar la diabetes? IMSS da respuesta

El nopal es uno de los alimentos más tradicionales en México, pero también ha llamado la atención por sus posibles beneficios en el control de la diabetes. Una de las preguntas más comunes es si realmente puede ayudar a controlar dicha enfermedad, y la respuesta, de acuerdo con especialistas, es que sí puede ser un gran aliado.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el consumo de nopal funciona como un auxiliar en el control de la glucosa en la sangre, especialmente en personas con hiperglucemia. Esto se debe a su efecto hipoglucemiante, es decir, su capacidad para ayudar a estabilizar los niveles de azúcar.

De acuerdo con Rocío Romero Valdovinos, nutrióloga del Hospital General Regional (HGR) número 1, este alimento puede contribuir a prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes, siempre que forme parte de una dieta equilibrada.

¿Cómo ayuda el nopal a controlar la diabetes?

Foto: Cuartoscuro

El nopal puede ayudar a controlar la diabetes principalmente porque es rico en fibra soluble, la cual forma una especie de gel en el sistema digestivo que ralentiza la absorción de azúcares. Esto evita que la glucosa se eleve de forma rápida después de comer, ayudando a mantener niveles más estables en la sangre. De acuerdo con el IMSS, este efecto hipoglucemiante lo convierte en un buen complemento dentro de la alimentación.

Además, sus aminoácidos y compuestos como la niacina favorecen que el cuerpo utilice mejor la glucosa y evitan que el exceso se convierta en grasa. También contribuye a mejorar la digestión y el metabolismo en general, lo que impacta positivamente en personas con este padecimiento.

Además, favorece el metabolismo de los ácidos grasos, lo que también impacta positivamente en los niveles de colesterol. Otro de sus beneficios es su efecto en el sistema digestivo, ya que sus fibras y mucílagos ayudan a proteger la mucosa gastrointestinal, controlar los ácidos gástricos y prevenir problemas como las úlceras.

Aunado a ello, también es rico en vitaminas A, B y C, así como en minerales como calcio, magnesio, potasio e hierro. También contiene distintos tipos de fibra que favorecen la limpieza del colon y mejoran el tránsito intestinal.

¿Comer nopal es suficiente para tratar la diabetes?

Aunque el nopal tiene múltiples beneficios, el IMSS aclara que no sustituye tratamientos médicos. Su consumo debe verse como un complemento dentro de una alimentación saludable y bajo supervisión profesional.

Incluirlo de forma regular en la dieta puede ser una buena estrategia para mejorar la salud, pero siempre acompañado de seguimiento médico, especialmente en personas con diabetes.

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