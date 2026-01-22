Impactante animación muestra la rápida expansión del sarampión en México

GENERANDO AUDIO...

Un brote de sarampión impactó a México, principalmente a Chihuahua y Jalisco, durante casi todo 2025 y en enero de este año el virus finalmente se propagó a los 32 estados de la República Mexicana cuando se presentaron los primeros casos en Puebla.

Con corte al 19 de enero de 2026, el país registra 7 mil 168 casos acumulados de sarampión en total, siendo el grupo de edad más afectado los niños y niñas de 1 a 4 años; Jalisco es el estado más afectado con 371 casos confirmados en lo que va del año, según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México.

Antecedentes del brote de sarampión en México

El 29 de enero del 2024 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica de Sarampión en las Américas ante el incremento de casos a nivel global.

En junio de ese mismo año, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) informó que México presentaba siete casos de sarampión; uno importado, cuatro asociados al caso importado y dos con fuente de infección desconocida y en estudio.

Para diciembre de ese año, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) confirmó que el primer caso del año se identificó en la Ciudad de México el 14 de marzo de 2024 procedente de un vuelo de Londres, Inglaterra.

Se trataba de un niño rumano de cuatro años; posteriormente, se identificaron tres casos asociados a importación, es decir, tres hombres que viajaban en el mismo vuelo, así como una mujer con quien tuvo contacto en la sala de espera de migración.

Para el 19 de abril, se identificó el sexto caso en un niño de 11 años en la Ciudad de México, asociado como caso secundario, según las autoridades mexicanas.

Finalmente, en mayo del 2024, los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato, reportaron un caso de sarampión en un hombre de 18 años, de nacionalidad turca, con antecedente de viaje a Guatemala y El Salvador.

Hasta 2024, México no había presentado casos de sarampión. El año 2019 fue el último que registró casos con 20; para 2020, 2021, 2022 y 2023 solo hubo casos probables no confirmados, según un boletín informativo de SINAVE y CONAVE.

Así comenzó el brote de sarampión en 2025

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), el primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5 del año 2025, según la Secretaría de Salud (SSA).

Los datos de las autoridades mexicanas muestran que los primeros dos casos de sarampión en México se presentaron en Chihuahua (1) y Oaxaca (1), confirmados en febrero de ese año.

En cuestión de casi un mes, los casos subieron exponencialmente. “Actualmente se han identificado 22 casos confirmados de sarampión, ubicados en Chihuahua (18) y Oaxaca (4)“, según informaron el CONAVE y SINAVE el 12 de marzo de 2025.

¿Cómo crecieron los casos de sarampión a lo largo del año?

A partir de la SE 14, el Gobierno de México comenzó a compartir el Boletín Informativo de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, informando el estado actual de la enfermedad y su respectiva evolución.

El primer número se compartió el 11 de abril, dejando ver cómo aumentaron los casos. El equipo de Unotv.com revisó los últimos informes de cada mes para revisar cómo se comportó la enfermedad a partir de ese momento.

Abril 2025

Con respecto a marzo, abril comenzó con la expansión del sarampión en México, pasando de tener únicamente a Chijuajua y Oaxaca con casos a tener ocho entidades afectadas.

Chihuahua – 560 Sonora – 5 Campeche – 4 Oaxaca – 4 Durango – 3 Tamaulipas – 2 Querétaro – 1 Sinaloa – 1

Total: 580 casos

Mayo 2025

Sin embargo, mayo terminó con un cambio dramático, pues terminó con casi 2 mil casos y 17 estados con incidencia de la enfermedad.

Chihuahua: 1677 Sonora: 43 Zacatecas: 17 Coahuila: 10 Tamaulipas: 9 Durango: 7 Campeche: 6 Guerrero: 5 Oaxaca: 4 Michoacán: 3 Guanajuato: 2 Querétaro: 1 Quintana Roo: 1 San Luis Potosí: 1 Sinaloa: 1 Tabasco: 1 Yucatán: 1

Total: 1,789 casos

Junio 2025

Chihuahua: 2417 Sonora: 78 Zacatecas: 20 Durango: 15 Coahuila: 13 Michoacán: 13 Tamaulipas: 12 Campeche: 6 Guerrero: 5 Baja California Sur: 4 Oaxaca: 4 Guanajuato: 2 Quintana Roo: 2 Sinaloa: 2 Querétaro: 1 San Luis Potosí: 1 Tabasco: 1 Yucatán: 1

Total de casos: 2,597

Julio 2025

Chihuahua — 3,504 Sonora — 84 Coahuila — 43 Durango — 21 Zacatecas — 21 Michoacán — 14 Tamaulipas — 12 Sinaloa — 11 Campeche — 9 Baja California Sur — 8 Guerrero — 5 Guanajuato — 4 Oaxaca — 4 Quintana Roo — 2 Nuevo León — 1 Querétaro — 1 San Luis Potosí — 1 Tabasco — 1 Chiapas — 1 Yucatán — 1

Total de casos: 3,748

Agosto 2025

Chihuahua — 3,972 Sonora — 87 Coahuila — 53 Guerrero — 31 Campeche — 13 Sinaloa — 13 Durango — 22 Zacatecas — 21 Michoacán — 14 Tamaulipas — 12 Baja California Sur — 8 Oaxaca — 5 Ciudad de México — 4 Guanajuato — 4 Quintana Roo — 2 Nuevo León — 1 Chiapas — 1 Querétaro — 1 San Luis Potosí — 1 Tabasco — 1 Yucatán — 1

Total de casos: 4,267

Septiembre 2025

Chihuahua — 4,288 Sonora — 95 Coahuila — 55 Guerrero — 51 Michoacán — 25 Durango — 22 Zacatecas — 21 Sinaloa — 17 Campeche — 14 Tamaulipas — 12 Jalisco — 9 Baja California Sur — 8 Ciudad de México — 6 Oaxaca — 5 Guanajuato — 4 México (Edomex) — 3 Tabasco — 2 Quintana Roo — 2 San Luis Potosí — 2 Chiapas — 1 Nuevo León — 1 Querétaro — 1 Yucatán — 1

Total de casos: 4,645 casos

Octubre 2025

Chihuahua — 4,420 Jalisco — 136 Guerrero — 104 Sonora — 102 Michoacán — 112 Coahuila — 55 Durango — 40 Sinaloa — 23 Zacatecas — 21 Campeche — 14 Tamaulipas — 12 Baja California Sur — 8 Ciudad de México — 6 San Luis Potosí — 6 Oaxaca — 5 Querétaro — 5 México (Edomex) — 4 Guanajuato — 4 Colima — 3 Quintana Roo — 2 Aguascalientes — 2 Tabasco — 2 Chiapas — 1 Nuevo León — 1 Yucatán — 1

Total de casos: 5,089

Noviembre 2025

Chihuahua — 4,451 Jalisco — 231 Michoacán — 165 Guerrero — 153 Sonora — 102 Coahuila — 55 Durango — 40 Sinaloa — 23 Zacatecas — 21 Morelos — 17 Campeche — 14 México (Edomex) — 12 Tamaulipas — 12 Querétaro — 10 Baja California Sur — 8 Ciudad de México — 7 Oaxaca — 6 San Luis Potosí — 6 Guanajuato — 4 Chiapas — 3 Colima — 3 Aguascalientes — 2 Quintana Roo — 2 Tabasco — 2 Hidalgo — 1 Nuevo León — 1 Yucatán — 1

Total de casos: 5,352

Diciembre 2025

El año 2025 terminó con exactamente 6 mil 428 casos de sarampión, con solo tres entidades que no presentaron un solo caso a lo largo del brote.

Chihuahua — 4,481 Jalisco — 547 Guerrero — 240 Michoacán — 227 Chiapas — 158 Sonora — 111 Sinaloa — 84 Coahuila — 55 Ciudad de México — 35 Durango — 40 Colima — 24 Morelos — 22 Zacatecas — 22 Baja California — 16 Campeche — 14 México (Edomex) — 12 Querétaro — 12 Tamaulipas — 12 Oaxaca — 6 Nayarit — 6 Guanajuato — 4 Baja California Sur — 8 Nuevo León — 2 Quintana Roo — 2 Tabasco — 2 Aguascalientes — 2 Yucatán — 1 Hidalgo — 1

Total de casos: 6,152

El sarampión se expande por todo México en 2026

Veracruz, Tlaxcala y Puebla fueron los únicos estados de la República Mexicana que terminaron el año 2025 sin casos de sarampión; sin embargo, en enero de 2026 ya presentaron casos.

El informe diario del brote de sarampión del 19 de enero muestra los siguientes datos acumulados desde que inició el brote:

Chihuahua — 4,495 Jalisco — 1,034 Chiapas — 432 Michoacán — 261 Guerrero — 257 Sinaloa — 129 Sonora — 114 Ciudad de México — 83 Colima — 64 Coahuila — 55 Durango — 41 Morelos — 30 Zacatecas — 22 Baja California — 25 Campeche — 14 Nayarit — 13 Tamaulipas — 12 Querétaro — 12 México (Edomex) — 16 Oaxaca — 11 San Luis Potosí — 10 Baja California Sur — 8 Tabasco — 7 Hidalgo — 5 Guanajuato — 4 Aguascalientes — 3 Quintana Roo — 2 Nuevo León — 2 Yucatán — 2 Tlaxcala — 2 Puebla — 2 Veracruz — 1

Total de casos: 7,168

Además, la Secretaría de Salud mostró cómo se han comportado los casos de sarampión únicamente en los primeros 19 días del año 2026:

Jalisco — 371 Chiapas — 185 Sinaloa — 39 Ciudad de México — 37 México (Edomex) — 4 Chihuahua — 4 Baja California — 4 Hidalgo — 4 Colima — 32 Guerrero — 14 Michoacán — 15 Morelos — 5 San Luis Potosí — 3 Tabasco — 3 Tlaxcala — 2 Puebla — 2 Nayarit — 7 Oaxaca — 5 Veracruz — 1 Durango — 1 Sonora — 1 Aguascalientes — 1 Guanajuato — 0 Nuevo León — 0 Querétaro — 0 Quintana Roo — 0 Tamaulipas — 0 Yucatán — 0 Coahuila — 0 Zacatecas — 0 Campeche — 0 Baja California Sur — 0

Hasta el momento, solo 10 estados de México no han presentado casos de sarampión en lo que va del año; sin embargo, cada una de las 32 entidades del país han tenido casos confirmados en algún momento de 2025.

