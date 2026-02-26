¿No estás seguro si te vacunaron contra sarampión? Revisa si debes aplicarte la vacuna

GENERANDO AUDIO...

¿No sabes si tienes las dos vacunas contra sarampión? | Foto: Cuartoscuro

México ha acumulado 11 mil 62 casos y 32 muertes por sarampión tras poco más de un año de que iniciara el brote en el país. Por esta razón, la Secretaría de Salud (SSA) ha recomendado la vacunación como la principal medida de defensa para quienes no tienen su esquema de vacunación completo, pero… ¿y si alguien no recuerda si fue vacunado?

Las autoridades sanitarias mexicanas han señalado cuáles son los grupos prioritarios para vacunarse contra el sarampión, incluyendo a niñas y niños; sin embargo, también especificaron cuáles son las condiciones para acudir a los centros de vacunación disponibles en todo el país.

¿No sabes si fuiste vacunado contra sarampión?

Lapi Laboratorio Médico asegura que si una persona de entre 10 y 49 años no cuenta con dos dosis documentadas de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), debe aplicarse el llamado “esquema de rescate” aplicable en México con la vacuna contra sarampión y rubéola (SR):

Si tienes una dosis previa de SRP o SR : aplicar una dosis de SR

: aplicar una dosis de SR Si no tienes o lo desconoces: aplicar dos dosis de SR con intervalo de cuatro semanas

Esto aplica también en caso de no tener evidencia documentada de inmunidad contra sarampión, lo cual incluye tener certeza de haber padecido la enfermedad en algún momento.

Sin embargo, los laboratorios médicos precisan que los pacientes deben evitar la vacunación en caso de estar atravesando un embarazo y/o se tenga una deficiencia grave en el sistema inmune, así como una alergia anafiláctica.

En ese caso, recomienda no vacunarse sin una valoración medica previa.

¿Todos debemos vacunarnos contra sarampión? Esto dice la SSA

La Secretaría de Salud ha reafirmado que las personas que están completamente seguras de que haber padecido sarampión durante su infancia o adolescencia, no deben vacunarse.

Para el resto de la población de 0 a 49 años, a excepción de las personas embarazadas, la dependencia señala que no hay contraindicación y pueden encontrar las vacunas en su unidad de salud y puestos de vacunación.

¿Cuáles son los grupos prioritarios para la vacunación?

La vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

Fuente: SSA

La dependencia también detalló que lamejor protección contra el sarampión para niños y niñas es la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

En el caso de adolescentes y adultos, la vacuna recomendada es la doble viral que contempla sarampión y rubéola.

¿Cómo saber dónde te puedes vacunar contra sarampión?

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:

Cantidad de centros disponibles

Direcciones específicas

Horarios de servicio

Tipo de vacuna disponible

Además, los interesados pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.

Revisa los centros de vacunación en CDMX

Los ciudadanos capitalinos que deseen aplicarse la vacuna contra el sarampión o ponérsela a alguno de los puntos prioritarios, deben seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de México

Ingresar la alcaldía en la que deseas buscar algún punto de vacunación

Seleccionar el tipo de puesto que deseas: Todos Fijo Semifijo Móvil

Seleccionar “Buscar por texto” para buscar tu colonia o calle

De esta forma, se desplegará la información precisa que deseen los usuarios.

Al especificar la zona de interés para la vacunación, se mostrarán los siguientes detalles de cada punto:

Tipo de puesto

Nombre del centro

Alcaldía

Dirección

Horario

Ubicación en Google Maps

Cabe destacar que el sitio se actualiza de manera constante, por lo que la Secretaría de Salud Pública de la CDMX recomienda a la población mantenerse atenta.

Por esta razón, ofrecen la posibilidad de presionar la leyenda “*Este sitio se actualizará de manera constante. Mantente atento*” para actualizar el sitio.

En caso de que el usuario desee conocer los puntos disponibles en toda la Ciudad de México, pueden mantener los rangos en “Todos” para explorar cada una de las alcaldías capitalinas.

