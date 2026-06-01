EE. UU., Canadá y México toman medidas contra el ébola rumbo al Mundial 2026

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Foto: Getty Images

Estados Unidos (EE. UU.), México y Canadá anunciaron este jueves medidas de salud coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas que atraviesan un brote de ébola. Según informaron en un comunicado conjunto, el objetivo es proteger a los ciudadanos y visitantes durante el Mundial 2026.

“La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica”, menciona el comunicado, que no detalla las medidas coordinadas.

Joint Statement on Public Health Travel Measures Ahead of FIFA World Cup 2026



The text of the following statement was released by the Governments of the United States of America, Canada and Mexico.



The United States, Mexico, and Canada have announced aligned public health… — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 28, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo 17 de mayo el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional y afirmó que existía un alto riesgo de que se propagara a los países vecinos.

Esta decisión ha llevado a los Gobiernos a intensificar las medidas de contención relacionadas con los viajes.

Estas son las medidas que han tomado los tres países anfitriones del Mundial ante esta cepa de ébola, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

Las cifras del actual brote de ébola ascienden a 223 fallecidos y hasta mil casos sospechosos en la República Democrática del Congo.

México frente al ébola

La selección del Congo jugará sus partidos de la primera fase del torneo en canchas estadounidenses y mexicanas; por ello, el Gobierno mexicano dijo el martes que implementará medidas durante el Mundial 2026, entre ellas, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y filtros sanitarios en aeropuertos internacionales.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del mundo” dijo David Kershenobich, secretario de Salud, durante la conferencia de prensa presidencial.

Kershenovich exhortó al público a evitar viajar a la República Democrática del Congo y pidió a los viajeros procedentes de ese país que cumplan una cuarentena de 21 días.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con un protocolo de vigilancia epidemiológica.

Por otro lado, la Secretaría de Salud (SSA) informó que cualquier caso sospechoso de ébola que se detecte en México será trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ).

En esta unidad especializada, perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación, personal capacitado realizará la evaluación médica, la toma y el envío de muestras para confirmar o descartar la enfermedad, siguiendo los protocolos de bioseguridad y utilizando el equipo de protección personal correspondiente.

Estas medidas forman parte del Aviso Epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud ante el brote de enfermedad por virus del Ébola Bundibugyo, en un contexto en el que México se prepara los partidos del Mundial 2026 y recibir a miles de turistas de todo el mundo.

Una vez ratificado el caso sospechoso en el CENIAQ, el área de epidemiología de la entidad federativa llevará a cabo la identificación y seguimiento de los contactos.

El segundo partido del 11 africano será ante Colombia en Guadalajara.

"David Kershenobich":

Porque habló sobre estrategia para prevenir casos de Ébola durante el Mundial 2026 pic.twitter.com/BOHqnin39E — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 26, 2026

Las medidas tomadas por Estados Unidos

El secretario de Estado Marco Rubio dijo este miércoles, durante un consejo de ministros convocado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, que el país está tomando medidas para evitar la llegada del virus.

“No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos”, afirmó.

La semana pasada, Estados Unidos anunció que la selección de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de ingresar al país, donde el 17 de junio debuta ante Portugal en Houston.

Además, Estados Unidos quiere abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola, esencialmente estadounidenses, informó el miércoles el Wall Street Journal.

Un responsable de la administración aseguró que la estructura estaría concebida para los estadounidenses que deban “salir rápidamente de la RDC y ser puestos en cuarentena”, para evitar el largo viaje hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses anunciaron que, de ahora en adelante, redirigirán a todos los viajeros estadounidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos en controles en Washington, Atlanta y Houston.

A los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un periodo inicial de 30 días.

El actual brote es de la cepa Bundibugyo, para la que no hay ni vacuna ni tratamiento específico.

La Selección de la República Democrática del Congo jugará dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA en Estados Unidos (Grupo K).

17 de junio de 2026: Congo vs Portugal en el NRG Stadium (Houston, Texas).

Congo vs Portugal en el NRG Stadium (Houston, Texas). 27 de junio de 2026: Congo vs Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia).

Canadá también implementa medidas

Canadá anunció el martes que prohibirá temporalmente la entrada a los residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur en medio de un brote de ébola.

A partir de este miércoles, Canadá prohíbe la entrada a los residentes de esos países durante 90 días, según informó el Gobierno canadiense, que señaló que la medida fronteriza temporal tiene como objetivo reducir el riesgo de que el ébola entre y se propague al interior de esa nación.

Además, los ciudadanos canadienses, residentes permanentes y otros ciudadanos extranjeros que hayan estado en las zonas afectadas en las últimas semanas y no presenten síntomas tendrán que realizar una cuarentena de 21 días a partir del 30 de mayo.

El virus ya está presente en tres provincias de RDC y también en Uganda, donde se confirmaron mediante pruebas siete casos, incluida una muerte.

Hasta la fecha, no se han reportado casos de ébola en Estados Unidos, Canadá y México.

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