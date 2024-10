Uno de los animales de compañía preferidos en México son los gatos. Cifras señalan que de los 24 millones de mascotas que hay en el país, ocho millones son felinos. Este 29 de octubre Día Internacional del Gato, Nora Elda Cedillo Cruz, médico veterinario, destacó la importancia en la atención de los gatos para prevenir enfermedades como la dermatitis alérgica, la cual puede amenazar gravemente la salud tanto del gato como de sus tutores.

El cuidado de los gatos es de suma importancia. Uno de los patógenos a los que se encuentran expuestos los gatos son las pulgas. Este insecto puede provocar que los felinos desarrollen dermatitis alérgica debido a las picaduras, pues su saliva contiene componentes irritantes, aseguró Cedillo Cruz en entrevista con Unotv.com

Si bien, todas las pulgas causan prurito al picar a su huésped, lo cierto es que sólo algunos gatos presentan dermatitis alérgica, que es una respuesta exacerbada a la picadura de pulgas.

Sin embargo, si no se atiende este problema de salud en la mascota es posible que ocurra una infestación de pulgas, es decir se desarrollaran más insectos en el ambiente, que también empiece a afectar a los seres humanos, dijo la también coordinadora técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

También, la especialista aseguró que “independientemente de que algunos felinos puedan llegar a tener este este problema de la dermatitis alérgica por piquete de pulga existe también otras enfermedades que se transmiten por la saliva de de la pulga” como son las “enfermedades de transmisión vectorial”.

“Ahí es donde el problema se vuelve de dimensiones más amplias, porque si no controlamos el medio ambiente, si no controlamos o no estamos al pendiente del felino la infestación empieza a buscar otras especies y migran hacia caninos y evidentemente a las personas, y este tipo de enfermedades que se pueden adquirir son enfermedades zoonóticas, las cuales tienen consecuencias bastante bastante graves en el humano”.

Nora Elda Cedillo Cruz, médico veterinario