Iztapalapa registra 2 microsismos en menos de un minuto, de 2.3 el de mayor magnitud

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Este domingo, Iztapalapa registró dos microsismos con menos de un minuto de separación, siendo de 2.3 el de mayor intensidad, sin que hasta el momento se registren afectaciones.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, apenas 30 segundos antes se reportó un temblor de magnitud 1.6, ambos con el mismo epicentro y una profundidad de 3 kilómetros.

¿Tembló en Iztapalapa?

Este sábado se registraron dos micrososmos con epicentro en Iztapalapa, exactamente entre la Calzada Ermita Iztapalapa y Los Reyes, en el Barrio de San Lucas, ambos a una profundidad de 3 kilómetros, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Mientras que el primero de ellos, de magnitud 1.6, se registró a las 18:50:45 horas, seguido del de 2.3 a las 18:51:15 horas.

Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México no han reportado daños, víctimas ni afectaciones por el movimiento telúrico, toda vez que a través de las cuentas oficiales de X se anunció al microsismo, acotando que no se activa la Alerta Sísmica cuando los movimientos telúricos ocurren en la CDMX, además de que se mantiene la coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

¿Cuánta actividad sísmica hay en Iztapalapa?

Por otro lado, destaca que Iztapalapa no es la alcaldía con más sismos, con solo 26 desde 1900, según registros del SSN, siendo Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán las demarcaciones con más movimientos telúricos de la capital del país.

Siendo que, hablando de Iztapalapa, el microsismo de mayor magnitud fue de 3.1, el 16 de octubre de 2005, seguido de uno de 2.9 el 17 de junio de 2013, con todos los movimientos telúricos ocurriendo entre 1 y 3 kilómetros de profundidad.

Lo que sí, resalta que los últimos nueve microsismos con epicentro en la CDMX fueron en esta demarcación, todos ellos entre el 18 y el 21 de marzo.

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