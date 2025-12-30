GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro | Archivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó este martes a la ciudadanía por posibles ciberataques, incluyendo intentos de fraude suplantando la imagen de la organización. A través de un comunicado, se emitieron recomendaciones para evitar caer en ataques de phishing y otras actividades maliciosas.

“Invitamos a la ciudadanía a hacer caso omiso de comunicaciones apócrifas o intentos de fraude, ya que podría ser víctima de ciberdelincuentes haciéndose pasar por la institución o su personal”. CFE

CFE advierte por intentos de ciberataques a su nombre

La CFE identificó distintas modalidades de intentos de ciberdelitos, según dejó ver a través del comunicado oficial y sus redes sociales:

1. Phishing

Los cibercriminales solicitan a los usuarios dar click en links que aparentan ser de la CFE, pero que dirigen a sitios maliciosos.

“Suelen ser plataformas para robar datos personales, que podrían ser integrados a bases de datos para extorsionar. Estos ‘anzuelos’ pueden enviarse por correos electrónicos, mensajes SMS o en aplicaciones como WhatsApp o Facebook”. CFE

Dichos sitios, aparentemente inofensivos de “consulta tu recibo“, son plataformas para facilitar el robo de identidad.

Por esta razón, la institución recomendó a los usuarios verificar constantemente que se está navegando en el sitio correcto, cfe.gob.mx, antes de proporcionar información sobre tu servicio eléctrico.

2. Páginas falsas en redes sociales

Los atacantes usan logotipos de la CFE o utilizan indebidamente la imagen institucional para ofrecen servicios inexistentes como descuentos o maniobras para alterar medidores y otra infraestructura eléctrica, según el comunicado oficial.

En el mejor de los casos, venden productos que no sirven; en el peor, son un gancho para la extorsión o el fraude, según la propia comisión.

Para evitar caer en este tipo de prácticas maliciosas, se enfatizó cuáles son las únicas cuentas oficiales en redes sociales, las cuales nunca pedirán pagos a los usuarios:

Fuente: CFE

3. Falsos productos de inversión a nombre de CFE

También se ofertan falsos productos de inversión a nombre de la CFE a través de anuncios en plataformas digitales, especialmente Youtube.

La institución advirtió que los criminales piden información bancaria confidencial o transferencias de efectivo para supuestamente “invertir en CFE“.

Para evitar fraudes, se precisó que el único vehículo de inversión oficial es la CFE Fibra E y jamás solicita inversionistas mediante anuncios en redes sociales, pues se necesita acceder a ella mediante intermediarios financieros autorizados.

4. “Gestores” de la CFE

En este ciberataque, los delincuentes se hacen pasar como representantes de la CFE en redes sociales, particularmente Facebook, según el comunicado oficial.

“Solicitan depósitos de dinero a cambio de supuestas ofertas de trabajo o apoyo en trámites del servicio eléctrico”, de acuerdo con el organismo.

5. Descuentos o cancelaciones de adeudos con la CFE

La Comisión Federal de Electricidad también alertó a los usuarios en caso de que alguien ofrezca sus servicios como intermediario para conseguir la cancelación o disminución de adeudos.

La CFE cuenta con procedimientos para revisar adeudos y negociar esquemas de pago, pero sólo en sus Centros de Atención a Clientes, por lo que el contacto por cualquier otro medio es ilegítimo.

6. Regalos por días festivos

En este fin de año, el organismo mexicano también alertó que los ciberdelincuentes pueden ofrecer regalos especiales por las festividades, lo cual siempre termina en estafas y pérdidas.

“Si te ofrecen sumas de dinero por conmemoración de fechas festivas a nombre de la CFE, se trata de un fraude”. CFE

7. Rifas o concursos

La Comisión también reconoció la existencia páginas que tratan de suplantar su identidad para robar información delicada de los usuarios bajo la promesa de un premio.

“¡No te dejes engañar!“, alertó el comunicado oficial.

8. Falsos chats, números telefónicos o grupos de Whatsapp

Finalmente, la CFE aclaró que cuenta con un único número telefónico, el 071. Por esta razón, todo otro número de contacto, sobre todo los supuestos canales de atención por Whatsapp, son falsos.

Hacen un llamado a no caer en intentos de fraude: recomendaciones

La Comisión Federal de Electricidad aclaró que su personal nunca pedirá información bancaria en campañas publicitarias ni sumas de dinero transferidas a cuentas personales bajo ningún concepto.

Tampoco ofrecerá altos rendimientos o ingresos, eliminación de adeudos, ni mecanismos para exentar pagos del servicio eléctrico, por lo que se emitió la siguiente recomendación:

“No importa si lo lees en algún portal de noticias digitales; a veces no verifican la información que publican y facilitan las estafas. Recuerda: si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es mentira. Reporta cualquier conducta sospechosa al 071”. CFE

Los usuarios pueden consultar información oficial referente a su consumo o cualquier tema relacionado con la Comisión Federal de Electricidad marcando al 071.

También pueden visitar el sitio web www.cfe.gob.mx, descargar la aplicación CFE Contigo o visitar un Centro de Atención al Cliente (CAC).

