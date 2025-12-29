CFE confirma apagón masivo en Guerrero: lista de comunidades que se quedarán sin luz este 30 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Suspensión de electricidad en Guerrero: colonias y horarios. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó un corte programado de energía en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, previsto para el martes 30 de diciembre. El apagón iniciará a las 10:00 de la mañana y se tiene previsto que concluya a las 15:00 horas del mismo día.

Apagón programado de la CFE en Guerrero

El apagón en Guerrero no obedece a una falla imprevista en el sistema eléctrico, sino a trabajos previamente calendarizados como parte del plan de mantenimiento de la red de distribución. Durante el tiempo que duren las labores, la línea eléctrica intervenida permanecerá sin suministro de energía.

Comunidades de Tlacoachistlahuaca afectadas por la suspensión eléctrica

Las localidades que se verán impactadas por la suspensión del suministro eléctrico en Tlacoachistlahuaca son:

Coyulito

La Providencia

Huahuetónoc

Papaloapan

Tlacoachis

Llano de Tepehuaje

Metlatónoc

El Carmen

Yoloxóchitl (Tlacoachis)

La Soledad Xochis

Xacundutia

Tierra Blanca

Rancho Cuananchinacha

La empresa eléctrica precisó que estas comunidades permanecerán sin energía únicamente durante el horario establecido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Trabajos de mantenimiento

La suspensión del servicio eléctrico permite realizar trabajos técnicos que buscan asegurar una mayor continuidad del suministro a mediano y largo plazo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.